スタークローラー、2ndアルバム『Devour You』を10月に世界同時リリース

米ローリングストーン誌が「チープ・トリックのような70年代のリフロック・バンドと、ダイナソーJr.の比較的ラフで重々しいメロディーが、ロサンゼルスでキラキラしながら交差する」と称するLAの4人組、スタークローラーの2ndアルバム『Devour You』が10月11日にリリースされることが明らかになった。



スタークローラーは、ミュージシャンと写真家の間に生まれたヴォーカリストのアロウ・デ・ワイルドが、高校時代にギタリストのヘンリー・キャッシュと出会い、そこにオースティン・スミス(ドラム)とティム・フランコ(ベース)が加わり2015年に結成。エルトン・ジョン、マイ・ケミカル・ロマンスのジェラルド・ウェイ、シャーリー・マンソンと言った伝説的アーティストたちから支持を受け、ベック、フー・ファイターズ、スプーン、ザ・ディスティラーズ、MC5などの前座を務めるバンドへと成長、2018年1月にリリースされた1stアルバム『Starcrawler』を引っさげてのジャパン・ツアーは全公演ソールド・アウトを記録し、同年の「フジロックフェスティバル」で見せた怪演も話題となった。



本日アナウンスされた2ndアルバム『Devour You』は、彼らのタガが外れた攻撃的なライブパフォーマンスが見事に凝縮されている。プロデューサーにはニック・ローネイ(ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ、ヤー・ヤー・ヤーズ)を迎え、彼女たちの荒々しさはそのまま残しよりパワフルに、それでいて優雅な音作りへと進化を遂げている。精巧で緻密かつハードに打ち付ける音のバリエーションを持つ本作は、生々しい感受性と抑圧しようのない力の両方を発する、選りすぐりの曲たちが収録された作品に仕上がった。「このアルバムを、聴いて興奮して鳥肌を立ててくれたら嬉しい。私はいつだってドラマチックな反応を期待してるんだから」とアロウはコメントを寄せている。







また、アルバムに収録される新曲「Bet My Brains」のミュージックビデオも公開された。「この曲は、ニューヨークやベガスの地下住人や、フランスの地下墓所に住む人々、ロサンゼルス川の下水に住む人々について考えて作ったの。私たちのすぐ足元に全く異なった世界が存在しているってことに魅了されたのよ」とアロウが語るように、熱狂的でグロテスクな映像にも注目してほしい。



10月11日に世界同時リリースとなる国内盤CDには、ボーナストラックとしてラモーンズの1989年のシングル「Pet Sematary」のカバー曲が追加収録され、解説書と歌詞対訳が封入。「Pet Sematary」は、4月5日に海外で公開されたスティーヴン・キング原作の映画『ペット・セメタリー』のリメイクに提供されたナンバーだ。バンドは本作を引っさげたジャパン・ツアーも決定しているようで、そちらの詳細は後日発表されるとのこと。





<リリース情報>







Starcrawler

『Devour You』

発売日:2019年10月11日(金)

レーベル:ROUGH TRADE / BEAT RECORDS

国内盤CD RT0074CDJP ¥2,200+tax

国内盤特典: ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

1. Lizzy

2. Bet My Brains

3. Home Alone

4. No More Pennies

5. You Dig Yours

6. Toy Teenager

7. Hollywood Ending

8. She Gets Around

9. I Dont Need You

10. Rich Taste

11. Born Asleep

12. Tank Top

13. Call Me A Baby

14. Pet Sematary *Bonus Track for Japan