「朝霧JAM 2019」、第1弾ラインナップでバッドバッドノットグッドやコーネリアスら18組発表

富士山麓に広がる緑豊かな朝霧高原で、キャンプをしながらライブを楽しむオール・キャンプ・イン・フェス「Its a beautiful day~Camp in 朝霧JAM」が、今年は10月12日から13日の2日間にわたって開催されることが決定。今年も国内外から多彩な顔ぶれが揃った。



今回第1弾出演アーティストとして発表されたのは、バッドバッドノットグッド、BIM(THE OTOGIBANASHI’S)、cero、CORNELIUS、ジャイルス・ピーターソン、ハナレグミ、ハーベイ・サザーランド、ホット・チップ、ジェイミーラ・ウッズ、キーファー、幾何学模様、OGRE YOU ASSHOLE、折坂悠太(合奏)、くるり、Safeplanet、タミクレスト、T字路s、VaVaら18組。フェスの公式サイトでは、チケットおよび駐車券の先行予約を8月22日18:00まで受付中だ。



また、「朝霧JAM」を主催するSMASHのYouTubeチャンネルでは、2019年のオフィシャルPVも公開されている。









<イベント情報>



Its a beautiful day〜Camp in 朝霧JAM 2019

日程:2018年10月12日(土)、13日(日)

場所:富士山麓 朝霧アリーナ · ふもとっぱら

http://asagirijam.jp