「未確認フェスティバル」ファイナリスト8組決定

10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 未確認フェスティバル2019』のファイナリストが決定。8月1日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、8組の出場アーティストを発表しました。「未確認フェスティバル」は、SCHOOL OF LOCK! と、インディーズ及び新人アーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」が共催するイベントです。応募総数は3,101組。そこから一次、二次、三次審査を経て、四次審査にあたるファイナルステージに進出した8組が、8月25日(日)に東京・新木場STUDIO COASTにて熱いステージを披露します。さらに、ライブゲストとしてCHiCO with HoneyWorks、オープニングアクトとして2018年のグランプリバンドであるマッシュとアネモネが登場。特別審査員には蔦谷好位置さんを、公式応援ガールには日向坂46の渡邉美穂さんを迎えます。このファイナルステージに進出した8組の10代アーティストと、それぞれの意気込みを紹介します。◆ヒライス山梨県 18歳 5ピースバンド志村勝(Dr.):応援してくれたみなさんのおかげでここまで来れたので、本当にありがとうございます。ファイナルステージもがんばります。◆あるくとーーふ長野県 高校3年生 5ピースバンド朝倉綾未衣(Key.):私たちがファイナルに来れたのは私たちだけの力じゃなくて、見に来てくれた人とか、(三次審査の)ライブステージもわざわざ長野から来てくれた後輩とかもいたんです。そういう応援してくれる人たちのおかげでファイナルステージに立てると思うので、みんなが幸せになるような、そんな楽しいライブを目指してがんばっていこうと思います!◆Bamboo東京都 平均年齢19.7歳 3ピースバンドちなみ(Gt&Vo):全員を巻き込んで、全員私たちのファンにしちゃうぐらい、超熱いライブにしたいです。夏の終わりを一緒に過ごそう! 頑張るぞ!!◆玉名ラーメン東京都 18歳 現役女子高生アーティスト兼トラックメイカー玉名ラーメン:いまの全力を25日に出し切ります。よかったら、その過程を見てください。◆伊津創汰新潟県 18歳 シンガーソングライター伊津:本当に選ばれてうれしいです。東京でライブできることもうれしいので、ぜひ会場で待ってます!◆MINOR THIRD東京都 平均年齢19歳 4ピースバンド長嶋水徳(Gt,Vo):(三次審査の)ライブステージでは、自分たちの世界観にみんなが驚いた顔で見てくださったんです。ファイナルステージではサビでみんなに手を上げてもらえるように、熱気を上げて演奏したいと思います。◆カモシタサラ東京都 4ピースバンド意気込み:みんなにやさしい気持ちを思い出してほしいです。(事前インタビューより)◆SULLIVAN's FUN CLUB北海道 3ピースバンド意気込み:全員が10 代で迎える最後の夏、札幌から掻き回します。よろしくお願いします。(事前インタビューより)【「マイナビ未確認フェスティバル2019」ファイナルステージ 実施概要】日時:2019年8月25日(日)13:00~20:00(予定)会場:東京・新木場STUDIO COASTライブゲスト:CHiCO with HoneyWorksオープニングアクト:マッシュとアネモネ特別審査員:蔦谷好位置公式応援ガール:日向坂46・渡邉美穂審査方法:会場オーディエンスの人気投票と特別審査員、スタッフによる厳正な協議の上、決定賞品:グランプリには賞金100万円を授与入場方法:入場無料 ※整理券の配布はなし ※観覧は10代限定ではありません<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/