TVアニメ「ACTORS -Songs Connection-」の放送時期が10月に決定。併せてキービジュアル第2弾が公開された。
EXIT TUNESによるCDシリーズ「ACTORS」を原作とする本作。アニメはTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送される。キービジュアル第2弾には、物語の中心となるキャラクターで、梶原岳人演じる音之宮朔、浦田わたる演じる神樂蒼介、保住有哉演じる往田詩の姿が描かれた。
「ACTORS」は男性声優がボーカロイド曲を歌唱するコラボCDシリーズ。巨大学園都市群スライヴセントラルに建つ私立天翔学園を舞台に、生徒たちの日常と青春を描いていく。TVアニメでは、監督・シリーズ構成はヤマサキオサム、キャラクターデザインは西田亜沙子、アニメーション制作はDriveが担当する。
アニメ「ACTORS -Songs Connection-」
2019年10月よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送
スタッフ
原作：EXIT TUNES
キャラクター原案：めか
監督：ヤマサキオサム
音響監督：長崎行男
キャラクターデザイン：西田亜沙子
音楽：木村秀彬、大隅知宇、堤博明
音楽制作：EXIT TUNES
アニメーション制作：Drive
製作：スライヴセントラル運営局
キャスト
音之宮朔：梶原岳人
神樂蒼介：浦田わたる
往田詩：保住有哉
光司陽太：保志総一朗
鑑香水月：野島健児
葛野大路颯馬：置鮎龍太郎
五月女燎：坪井智浩
東本桂士：杉山紀彰
丸目千熊：木村昴
円城寺三毛：小野友樹
秋月甲斐：江口拓也
臼杵鷲帆：竹内良太
小田原牧：速水奨
長野影虎：堀川りょう
(c)EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局