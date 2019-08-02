TVアニメ「ACTORS -Songs Connection-」の放送時期が10月に決定。併せてキービジュアル第2弾が公開された。

EXIT TUNESによるCDシリーズ「ACTORS」を原作とする本作。アニメはTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送される。キービジュアル第2弾には、物語の中心となるキャラクターで、梶原岳人演じる音之宮朔、浦田わたる演じる神樂蒼介、保住有哉演じる往田詩の姿が描かれた。

「ACTORS」は男性声優がボーカロイド曲を歌唱するコラボCDシリーズ。巨大学園都市群スライヴセントラルに建つ私立天翔学園を舞台に、生徒たちの日常と青春を描いていく。TVアニメでは、監督・シリーズ構成はヤマサキオサム、キャラクターデザインは西田亜沙子、アニメーション制作はDriveが担当する。

アニメ「ACTORS -Songs Connection-」

2019年10月よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送

スタッフ

原作：EXIT TUNES

キャラクター原案：めか

監督：ヤマサキオサム

音響監督：長崎行男

キャラクターデザイン：西田亜沙子

音楽：木村秀彬、大隅知宇、堤博明

音楽制作：EXIT TUNES

アニメーション制作：Drive

製作：スライヴセントラル運営局

キャスト

音之宮朔：梶原岳人

神樂蒼介：浦田わたる

往田詩：保住有哉



光司陽太：保志総一朗

鑑香水月：野島健児

葛野大路颯馬：置鮎龍太郎

五月女燎：坪井智浩

東本桂士：杉山紀彰

丸目千熊：木村昴

円城寺三毛：小野友樹

秋月甲斐：江口拓也



臼杵鷲帆：竹内良太

小田原牧：速水奨

長野影虎：堀川りょう

(c)EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局