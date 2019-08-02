尾田栄一郎原作・監修による映画「ONE PIECE STAMPEDE（スタンピード）」の公開を記念し、ラジオ番組「オールナイトニッポンGOLD ～劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』SP～」が、8月9日22時よりニッポン放送で放送される。

同番組にはルフィ役の田中真弓、ゾロ役の中井和哉、ナミ役の岡村明美、ウソップ役の山口勝平、サンジ役の平田広明、チョッパー役の大谷育江、ロビン役の山口由里子、フランキー役の矢尾一樹、ブルック役のチョーの9名が登場。番組の進行を荘口彰久アナウンサーが務め、8月9日から全国公開となる「ONE PIECE STAMPADE」の話はもちろん、アニメ「ONE PIECE」の裏話などが語り合われる。現在番組では、声優陣のほか麦わらの一味への質問も募集中だ。

「オールナイトニッポンGOLD～劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』SP～」

放送日時：2019年8月9日（金）22:00～24:00

放送局：ニッポン放送

出演者：田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育江、山口由里子、矢尾一樹、チョー、荘口彰久

(c)尾田栄一郎/2019「ワンピース」製作委員会