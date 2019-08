the pillowsの結成30周年イヤープロジェクト「Thank you, my highlight!」の一環で製作中の映画「王様になれ」の予告映像がYouTubeにて公開された。

9月13日に公開される「王様になれ」は山中さわお(Vo, G)が原案と音楽、オクイシュージが監督と脚本を担当するオリジナル作品で、主演を岡山天音が務めている。the pillowsと縁の深いアーティストも多数出演しており、予告編にもGLAYのTERU(Vo)とJIRO(B)、ストレイテナーのホリエアツシ(Vo, G, Piano)、THE KEBABSが登場する。

また8月27日に東京・シネマート新宿にて完成披露試写会が行われることが決定。山中、オクイシュージ監督、岡山、後東ようこ、岡田義徳が登壇し舞台挨拶をする予定だ。チケットは8月10日10:00より劇場窓口およびシネマート新宿オンラインチケット予約サービスにて販売される。

the pillows 30周年記念映画「王様になれ」完成披露試写会

2019年8月27日(火)東京都 シネマート新宿 スクリーン1

START 18:30

<登壇者>

岡山天音 / 後東ようこ / 岡田義徳 / 山中さわお / オクイシュージ監督(予定)