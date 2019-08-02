エクイニクスは8月1日、Oracle PartnerNetwork(OPN)のPlatinum レベルパートナー企業として、オラクルの第二世代クラウドインフラストラクチャへの専用プライベート接続を東京のIBX(International Business Exchange)データセンター(DC)に拡張することを発表した。

これにより、Equinix Metro Connectの直接専用ネットワークリンクおよびEquinix Cloud Exchange Fabric(ECX Fabric)を利用し、東京のエクイニクスTY4 IBXDC内のOracle Cloud Infrastructure FastConnectサービスを経由して、Oracle Cloud Infrastructureにプライベート接続できるようになり、両社のネットワーク接続を東京地区で追加することで、エクイニクスは世界37都市でECX Fabric経由のOracle Cloud Infrastructure FastConnectへの接続性を提供するという。

ECX FabricのユーザーはOracle Cloud Infrastructureとの統合により、自社のプライベートインフラストラクチャとOracle Cloud環境の間にダイレクト接続を確立できる。

これにより、クラウドの近接性のメリットを享受すると同時に、クラウドおよびITプロバイダーやそのほかのビジネスパートナーとの間でセキュアなインターコネクションにより、高パフォーマンスで信頼性に優れ、低遅延でセキュアな環境下で、プライベートインフラストラクチャとOracle Cloudの間で、アプリケーション、ミドルウェア、データベースワークロードを、シームレスに移行することが可能だという。