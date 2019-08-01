TVアニメ「おねがいマイメロディ」「おねがいマイメロディ ～くるくるシャッフル！～」「チャージマン研！」の期間限定全話無料配信が、AbemaTV内のサービス・Abemaビデオで明日8月2日より順次行われる。

このたびの無料配信は「AbemaTVがオススメするちびっこ必修アニメSP」と題して行われる。サンリオのキャラクター・マイメロディを原案とする「おねがいマイメロディ」および続編の「おねがいマイメロディ ～くるくるシャッフル！～」は、マリーランドの地下牢から脱走したクロミとバクを追って人間界へやってきたマイメロディが、中学生の女の子・夢野歌とともに、魔法道具“メロディ・タクト”を使って、クロミが起こす騒動を解決していく物語。「チャージマン研！」は、チャージマンに変装した主人公の泉研が、ジュラル星人の脅威から地球を守るために奮闘する様子を描く。

「おねがいマイメロディ」と「チャージマン研！」の無料配信は明日8月2日、「おねがいマイメロディ～くるくるシャッフル！～」の無料配信は16日にスタート。それぞれの無料配信期間の詳細は、記事末のリストにて確認を。

「おねがいマイメロディ」無料配信期間

第1～26話：2019年8月2日（金）0:00～8月8日（木）23:59

第27～52話：2019年8月9日（金）0:00～8月15日（木）23:59

「おねがいマイメロディ～くるくるシャッフル！～」無料配信期間

第1～26話：2019年8月16日（金）0:00～8月22日（木）23:59

第27～52話：2019年8月23日（金）0:00～8月29日（木）23:59

「チャージマン研！」無料配信期間

第1～15話：2019年8月2日（金）0:00～8月8日（木）23:59

第16～30話：2019年8月9日（金）0:00～8月15日（木）23:59

第31～45話：2019年8月16日（金）0:00～8月22日（木）23:59

第46～65話：2019年8月23日（金）0:00～8月29日（木）23:59