「エレキギターを買ってみたい！」14歳女子にLucky Kilimanjaroがアドバイス

Lucky Kilimanjaroのボーカル・熊木幸丸さんが、7月31日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩みエレキギターを買ってみたいと思っているけど、どのくらいの値段が良いのかわからなくて困っています! どのくらいが良いんでしょうか? と、出来れば買うときのアドバイスなども貰えたら嬉しいです!!――このリスナーのために熊木さんが選んだ楽曲は、『Do Do Do』です。僕は「いくらのギターを買えば良いよ」っていう考えじゃなくて、楽器屋さんとかを見に行ったときに「あっ、これ可愛い」とか「うわ! カッコイイ!」って思えた物を買うのが一番良いと思います。たぶん“エレキギターを買ってみたい”ってことはこれからギターを始めると思うので、絶対自分の好きな楽器を買ったほうがモチベーションも上がると思います。この『Do Do Do』もそういう「自分の信じたモノに突き進んで行こう」というメッセージを伝えている曲なので、ぜひこの曲を聴いてギターを買いに行って欲しいなと思っています。自分の好きなモノを突き進んで行きましょう!【Lucky Kilimanjaro「Do Do Do」Official Music Video】今回、リスナーに贈られた楽曲『Do Do Do』は、4ヶ月連続リリース第三弾シングルとして8月7日(水)にリリースされます。詳細はオフィシャルサイト(http://luckykilimanjaro.net/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/