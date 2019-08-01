8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティストが追加発表された。
今回追加されたのは、16日15:00よりRED STAR FIELDに出演する清水ミチコ。東京スカパラダイスオーケストラ、Saucy Dog、勝手にしやがれ、Awesome City Club、ネクライトーキーほかと共に初日のトップバッターを飾る。
また会場内のワークショップとして、DJみそしるとMCごはん、むぎ（猫）による「For kids in the morning LIVE」と、ASA-CHANGによる「ASA-CHANGとタイコで遊ぼう！」の実施も決定した。「For kids in the morning LIVE」は17日朝、キッズガーデンで行われる。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO
2019年8月16日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
東京スカパラダイスオーケストラ / THE ORAL CIGARETTES / the HIATUS / NUMBER GIRL
EARTH TENT
Saucy Dog / BAND-MAID / Hump Back / SHANK / ストレイテナー / 9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ～RISING SUN SONGS～ （for CAMPERS）［GUEST：アフロ（MOROHA）、タブゾンビ（SOIL&"PIMP"SESSIONS） / 栗原健 / yui & mura☆jun（FLOWER FLOWER）］ /
RED STAR FIELD
清水ミチコ / SHISHAMO / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / King Gnu / Nulbarich / ライブシネマ「怪獣の教え」（for CAMPERS）Performed by TWIN TAIL
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
勝手にしやがれ / Rei / Ｔ字路s / 宮本浩次（エレファントカシマシ） / OAU / FRIDAY NIGHT SESSION 北のまほろばを行く-石狩編- powered by ARABAKI ROCK FEST［BAND：山口洋（G）、細海魚（Key）、辻コースケ（Per） / GUEST：仲井戸"CHABO"麗市 / TOSHI-LOW（BRAHMAN、OAU） / Leyona / Rei / 奈良美智（ライブドローイング）］（for CAMPERS） / Signals（for CAMPERS）
BOHEMIAN CIRCUS
ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定） / 林青空 / Tres Joyeux（金原千恵子×笠原あやの）
RAINBOW SHANGRI-LA
Awesome City Club / スガシカオ / FIVE NEW OLD / DYGL / 夜の本気ダンス / QUEENESS（for CAMPERS）
def garage
鈴木実貴子ズ / ネクライトーキー / ズーカラデル / TENDRE / Attractions / tricot / ドレスコーズ / 中村佳穂（for CAMPERS）
2019年8月17日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
怒髪天 / クリープハイプ / LiSA / WANIMA / ELLEGARDEN / My Hair is Bad / UVERworld / Dragon Ash
EARTH TENT
オメでたい頭でなにより / HEY-SMITH / the telephones / 緑黄色社会 / THE KEBABS / キュウソネコカミ / ROTTENGRAFFTY / フレデリック / 打首獄門同好会
RED STAR FIELD
フジファブリック / Aimer / BEGIN / ゴスペラーズ / 吉川晃司 / GLIM SPANKY / 銀杏BOYZ / the pillows
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
ASA-CHANG エマーソン北村 / DEPAPEKO（押尾コータロー×DEPAPEPE） / HEA / Homecomings / 真心ブラザーズ～石狩フォーク村～［GUEST：奥田民生 / 松尾レミ（GLIM SPANKY） / 峯田和伸（銀杏BOYZ） / 山内総一郎（フジファブリック）］ / ブギ連 / 亜無亜危異 / MOROHA / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定） / 七尾旅人
BOHEMIAN CIRCUS
Heavenstamp（Sally#Cinnamon・Tomoya.S） / 崎山蒼志 / yaiko（矢井田瞳）×takataka / ハルカトミユキ
RAINBOW SHANGRI-LA
KAN / never young beach / 吾妻光良 & The Swinging Boppers［GUEST：松竹谷清］ / H ZETTRIO / SOIL&"PIMP"SESSIONS / RALLYE'S JAM［LUCKY TAPES、DATS、TENDRE and more］ / THA BLUE HERB /
SONIXTATION
DJ：石野卓球（LONG SET PLAY）
VJ : DEVICEGIRLS
LASER : YAMACHANG
def garage
FERN PLANET / マカロニえんぴつ / FINLANDS / 赤い公園 / a flood of circle / アシュラシンドローム / ハルカミライ / 感覚ピエロ / toe / mol-74 / OGRE YOU ASSHOLE / 神聖かまってちゃん / DMBQ
※Tres Joyeuxの1つ目のeはアキュートアクセント付きが正式表記。
※RED STAR CAFEの2つ目のEはアキュートアクセント付きが正式表記。