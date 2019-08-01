「アニメフィルムフェスティバル東京2019」の開催が発表された。
今年で第3回を迎える「アニメフィルムフェスティバル東京」では、BS11の番組「Anison Days」とのコラボレーションアニソンライブ「Anison Days Festival～アニメフィルムフェスティバル東京 2019×Anison Days～」を皮切りに、9月20日から30日、10月4日から26日と会期を分けて開催。TOHOシネマズ新宿、新宿バルト9、新宿ピカデリーをはじめとした東京・新宿の映画館9館でのアニメ作品のイベント上映などが行われる。
上映作品のラインナップ第1弾も発表され、劇場アニメ「ヴイナス戦記」には監督の安彦良和、劇場アニメ「センコロール コネクト」には監督の宇木敦哉、「おジャ魔女どれみ」の20周年を記念した上映会にはプロデューサーの関弘美などスタッフ参加のイベント上映も多数実施。さらに「コードギアス反逆のルルーシュ」劇場版3部作、「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル」「冴えない彼女の育てかた」「マリア様がみてる」ではオールナイト上映が行われ、朴ろ美、斎藤志郎、田中理恵らが登壇する「アドベンチャー・タイム」の応援上映、2020年1月放送のTVアニメ「ソマリと森の神様」の第1話・第2話の先行上映会などが企画されている。上映作品の詳細は公式サイトで確認を。
「アニメフィルムフェスティバル東京2019」上映作品ラインナップ第1弾
TOHOシネマズ新宿「センコロール コネクト」
日程：2019年9月28日（土）
登壇者：宇木敦哉（監督）
日程：2019年10月11日（金）
登壇者：未定
日程：2019年10月11日（金）
登壇者：清水博之（バンダイナムコアーツ）、池内謙一郎（サンライズ）、川澄亜弥（サンライズ）、谷口廣次朗（サンライズ）
日程：2019年10月18日（金）
新宿バルト9TVアニメ「ソマリと森の神様」第1話＆第2話 先行上映会
日程：2019年9月28日（土）
登壇者：未定
日程：2019年10月5日（土）
登壇者：関弘美（プロデューサー） ほか
日程：2019年10月12日（土）「アドベンチャー・タイム」みんなで歌おう応援上映会！
日程：2019年10月14日（月・祝）
登壇者：朴ろ美（フィン役）、斎藤志郎（ジェイク役）、田中理恵（プリンセス・バブルガム役）、太田哲治（ランピー役 ほか）、岩崎ひろし（レモングラブ伯爵役）、池田果奈子（BMO 役）
日程：2019年10月18日（金）
登壇者：関弘美（プロデューサー） ほか
日程：2019年10月22日（火・祝）
登壇者：ワイルドタイガー（ヒーロースーツ）、 バーナビー・ブルックス Jr.（ヒーロースーツ）
新宿ピカデリー「ガンダム」40周年記念上映会「機動戦士ガンダム SEED スペシャルエディション虚空の戦場 HDリマスター」
日程：2019年9月28日（土）
登壇者：未定
日程：2019年10月5日（土）
登壇者：安彦良和（監督）
K's cinema「ちびまる子ちゃん」アニメ化 30周年記念上映会
日程：2019年10月14日（月・祝）
登壇者：未定
シネマート新宿劇場版「冴えない彼女の育てかた Fine」公開記念 TVシリーズ全25話一挙上映
日程：2019年9月28日（土）
登壇者：未定
日程：2019年10月25日（金）
登壇者：未定
EJアニメシアター新宿TVアニメ「ぼくたちは勉強ができない」第1期一挙上映会
日程：2019年9月28日（土）
登壇者：未定
テアトル新宿「GUNGRAVE（ガングレイヴ）」セレクション上映会
日程：2019年10月4日（金）
登壇者：未定
新宿武蔵野館ぴえろ40周年記念 魔法少女 幻のOVA上映会
日程：2019年10月25日（金）
新宿シネマカリテTVSP「ルパン三世 グッバイ・パートナー」
日程：2019年10月5日（土）