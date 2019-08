有刺鉄線に巻かれた山本彩、2ndシングル「棘」のMV公開

山本彩が今年9月4日にリリースする2ndシングル「棘」のMVが公開された。



2nd Single『棘』は、1stシングル『イチリンソウ』に続き、山本彩が作詞・作曲を手掛け、アレンジと・プロデュースを根岸孝旨が担当。山本彩自身がAcoustic Guitar,Vocal & Chorusを担当し、その他、Tatsuya(Crossfaith)がドラム、根岸孝旨がベース、真壁陽平がギター、本間昭光がキーボード、飯田高広がプログラミングで参加している。楽曲「棘」は、「普通じゃない? いや、普通ってなんだ」「性別・年齢そんなものはオプションにすぎない」等の歌詞が印象的な、「偽らず自分らしく生きて死んでいきたい」という山本彩の強いメッセージが込められており、この夏のフェスシーンで盛り上がる事必須のアッパーロックソングに仕上がっている。



「棘」のMVは、サザンオールスターズやゆず、aiko、平井堅、米津玄師、RADWIMPSなど数多くのアーティストを手掛ける田辺秀伸が監督を務め、バンド演奏シーンと若者たちの群像シーンで構成。バンド演奏シーンには楽曲のレコーディングメンバーでもあるCrossfaithのTatsuyaも出演。そして、この強いメッセージの楽曲の世界観を伝えるべく、ジェンダーレスモデルとしても注目を集める中山咲月を始め、様々な若者たちが葛藤し叫び、自由を求めるシーンも必見だ。







また、「棘」が、”TBS/MBS系全国ネット「プレバト!!」2019年8~9月度エンディングテーマ”に決定した事も発表された。





<リリース情報>







山本彩

2nd Single『棘』



発売日:2019年9月4日(水)

・初回限定盤(CD+DVD):1800円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. 棘(Instrumental)

4. C/W①(Instrumental)



=DVD収録曲=

1. 棘 MV

2. レコーディング風景、アーティスト写真&ジャケット写真撮影風景、Music Videoのメイキング映像



・通常盤(CDのみ):1200円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. C/W②

4. 棘(Instrumental)

5. C/W①(Instrumental)

6. C/W②(Instrumental)



・FC限定盤(CD+DVD+Photo Book):3500円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. 棘(Instrumental)

4. C/W①(Instrumental)



=DVD収録曲=

1. 棘 Music Video

2. 「イチリンソウ」"スペシャル アコースティックミニライブ"@大阪(2019.6.22)



●フォトブック

撮り下ろし豪華ライブフォトブック(54ページ)

※2019年ソロツアー”Im ready”Zepp Tokyo公演(2019.5.13-14)





山本彩

LIVE DVD&Blu-ray「山本彩 LIVE TOUR 2019 〜Im ready〜」



発売日:2019年10月16日(水)

通常盤【1DVD】(ライブ映像のみ):4800円(税抜)

FC限定盤【2DVD+2CD+PHOTO BOOK】(豪華LPサイズBOX仕様):14800円(税抜)

※ライブ映像+メイキング映像+ライブ音源+特大フォトブック(LPサイズ/200P)

通常盤【1Blu-ray】(ライブ映像のみ)5800円(税抜)

FC限定盤【1Blu-ray+2CD+PHOTO BOOK】(豪華LPサイズBOX仕様)15800円(税抜)

※ライブ映像+メイキング映像+ライブ音源+特大フォトブック(LPサイズ/200P)



=ライブ収録曲=

1. BAD DAYS

2. JOKER

3. スマイル

4. 夢の声

5. どうしてどうして

6. 彼女になりたい

7. ひといきつきながら

8. 雪恋

9. サードマン

10. イチリンソウ

11. ヒトコト

12. 喝采

13. Lets go crazy

14. Are you ready?

15. レインボーローズ

―アンコール―

1. 幸せの欠片

2. 君とフィルムカメラ

3. メロディ



山本彩 公式HP:http://yamamotosayaka.jp/