CUBERSが7月28日に東京・WWW Xにて東名阪ツアー「SPECIAL SUMMER OF MAJOR BOY」の最終公演が開催された。

パステルカラーの夏らしいジャケット姿の5人はメジャーデビューシングル「メジャーボーイ」のカップリング曲「手を繋ごう」でライブをスタートさせる。春斗が「『SUMMER OF MAJOR BOY』スタート!」と声をかけるとフロアからはそれに賛同するかのような大歓声が上がり、「Happy Lucky」「神様は忙しい」といったライブの定番曲が次々と繰り出される展開に。ライブ序盤のメドレーでは波の音をサンプリングしたトラックが使用されるなど、季節感あふれる選曲とサウンドでファンを楽しませた。

メドレー後のダンスセクションではメンバーそれぞれが個性的なダンスを披露。TAKAがダンス中にシャツをまくって見せると、会場内はファンの黄色い歓声に包まれた。その後は「PINK」「SHOOTING STAR」といったシリアスなダンスナンバーが並べられ、5人は息の合ったダンスパフォーマンスでフロアの熱気を急上昇させていく。ライブ中盤にはCUBERSのワンマンライブで恒例となりつつある、ペアコーナーおよびソロコーナーへ。体操着でステージに現れたTAKAと綾介は、「風車」「サボテン」など組体操の技を決めたのち、体を張ってさまざまなポーズを体現するコントを繰り広げてフロアを盛り上げた。ランドセルを背負う小学生を演じる優とショッキングピンクの前身タイツ姿の末吉9太郎は、少年と不思議な妖精のような存在である「おいらおいら」が心の距離を縮めていく寸劇を展開。劇中では優がアドリブを効かせて9太郎の嫉妬深いエピソードが暴露され、オーディエンスは笑い声を上げて彼らの演技とトークを楽しんでいた。春斗は「マツケンサンバII」の替え歌「アキシマサンバII」を熱唱。メンバー4人もバックダンサーとして登場し、春斗はちょんまげ姿に金ピカの着物姿で力強い歌声を会場内に響かせた。

メンバーが2チームに分かれ、都内の観光スポットやオブジェなどを探す企画映像の上映が終わると、メジャーデビューシングル「メジャーボーイ」の衣装に身を包んだ5人が登場。「Samenaide」でライブを再開させたCUBERSは、まだ音源化されていない新曲「PEOPLE GAME」、メンバーの自己紹介が込められた「Five Step」などアッパーな楽曲を矢継ぎ早に披露してフロアの熱気を再び上昇させる。「STAND BY YOU」では虫取り網やサングラス、浮き輪など夏を彷彿とさせるアイテムをメンバーそれぞれが身に付けて歌唱。ライブ終盤、春斗の「この曲を届けるために、東名阪ツアーを回ってきました」という言葉のあとに披露されたのは、CUBERSのメジャーデビュー曲「メジャーボーイ」。曲中、「踊れ!」「騒げ!」の呼びかけにフロアのファンは大声で応え、お祭り騒ぎのような盛り上がりの中、ライブの幕が閉じられた。

アンコールでは重大発表として10月9日にメジャー2ndシングル「妄想ロマンス」がリリースされること、秋に東名阪ツアーが開催されることなどがアナウンスされ、会場内は祝福ムードに包まれた。またメンバーにも伝えられていないサプライズとして「CUBERSの!2泊3日WAKUWAKUキャンプ企画」(仮)と題した企画が行われることも発表された。その後、CUBERSの5人は「ファンのことを思い浮かべながら用意した曲」として新曲「Twilight」を歌唱。最後に春斗が「みんなをもっと大きなステージに連れて行きたい」と目標を口にすると、最後に彼らは「Circus」を歌い、東名阪ツアー「SPECIAL SUMMER OF MAJOR BOY」をフィナーレへと導いた。

CUBERS「SPECIAL SUMMER OF MAJOR BOY」2019年7月31日 WWW X セットリスト

01. 手を繋ごう

02. Happy Lucky

03. 神様は忙しい

04. Summerメドレー(Mr.COOL~スマイル~TicTac~Forever)

05. 今さらMiss You

06. PINK

07. SHOOTING STAR

08. アキシマサンバII

09. Samenaide

10. ワンダーパレード(バラードver)

11. PEOPLE GAME

12. Five Step

13. Bi'Bi'Bi'

14. STAND BY YOU

15. メジャーボーイ

<アンコール>

16. カラフルにしよう

17. Twilight

18. Circus