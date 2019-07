H&Mより、アリアナ・グランデ「thank u, next」のマーチ・コレクションが登場

ファッションブランドのH&Mが、明日8月1日よりアリアナ・グランデの「thank u, next」マーチ・コレクションを発売する。



アリアナが今年2月にリリースした5thアルバム『thank u, next』は、アメリカ国内では収録曲「7 rings」が1位、「thank u, next」が2位、「break up with your girlfriend, im bored」が3位と全米TOP3を同時に制覇し、1〜3位の独占はビートルズ以来55年ぶりの快挙となった。



今回のマーチ・コレクションには、フーディ、ロングスリーブTシャツ、クロップドトップス、ニット帽、ヘアクリップ、フォンケース、バッグパックなど、約30種類のアイテムがラインナップ。オンラインストア限定、ストア限定、そして両方で取り扱う商品があるため、詳しくはH&Mの公式サイトをチェックしてほしい。





オーバーサイズTシャツ¥3,999





Tシャツ¥1,799





オーバーサイズフーディ¥3,999



なお、H&Mメンバー限定特典で、Sweetenerワールドツアーへの旅(アメリカ・フロリダ)など豪華特典が当たるキャンペーンも8月11日まで実施中だ。





<キャンペーン概要>



アリアナ・グランデのマーチ・コレクション「thank u, next」のローンチを記念して、H&Mメンバー限定で下記のいずれかを抽選で16名様にプレゼント。



■ 特典内容

1.アリアナ・グランデ Sweetenerワールドツアーへの旅(アメリカ・フロリダ):1組(2名様)

2.『thank u, next-デラックス・エディション』(CD+DVD):10名様

3.マーチ・コレクション商品:5名様



■ 応募方法

H&M Twitterアカウントをフォロー&プレゼントキャンペーンの投稿をリツイートの上、ご希望の特典を投稿にコメントしてください。

また、「H&Mメンバー」アカウント内の特典ページから「応募する」をクリックし、必須項目を入力してください。

当選結果につきましては、当選者にEmailにてご連絡いたします。



応募期間:2019年8月1日(木)~2019年8月11日(日)まで