Perfume「かわいい」「機能的」「安い」夏フェスグッズを紹介

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。今夏出演するフェスで発売するグッズについて、名付けたかしゆかを中心に紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月29日(月)放送分)あ~ちゃん:フェス会場でPerfumeグッズが発売されるんですけども、今年はどんなものがあるのかというと……いっぱいあるよね。のっち:いっぱいあります。かしゆか:今回、全部変な名前を付けたんですよねぇ。勢いで私が付けました!◆『シャレティルゥー』(Tシャツ)¥3,000かしゆか:カタカナで書くとシャ・レ・ティ・ルーなんだけど、読み方は「シャレテルぅ~♪」です。のっち:テンション高めで(笑)。あ~ちゃん:“ティ”はTシャツのTなんですね。かしゆか:そうです。レトロ・フューチャーをイメージした総柄Tシャツなんですよね。Perfumeにしては珍しいデザインだよね。あ~ちゃん:そうじゃね。総柄珍しいし、生地も珍しいよね。かしゆか:すごいサラサラ生地で、薄くて涼しい。だけど、黒だから透けないっていう。フェスにもってこいの生地になっています。あ~ちゃん:だねぇ。中に水着とか着て、そのままインとかしたりしても涼しいかも。のっち:あ~、めっちゃいい。◆『チカチカタオル』¥1,500かしゆか:目がチカチカするくらいの蛍光イエローとグレーでね。おしゃれだけど、めちゃ派手っていう。かわいいよね~。のっち:これ、めっちゃかわいい~。あ~ちゃん:(Perfumeの)名前が入っている物をお客さんが持っていてくれると、もう信じられないほどの心強さをもらうんですよ。やっぱフェスって……自分なんて見てないだろうなとか、こんな大きいとこ出ていいんじゃろうか? とか、そういう気持ちに急遽なることあるけど。こういうのを持ってくれてる人がいて、それを見つけられるとめちゃくちゃ心強い。かしゆか:分かる!あ~ちゃん:だから、自分たちが持ってて欲しい物だね。のっち:うん。これジャガード織りなんだけど、普通の生地だと多分すっごい重いのよ。だけど、これはめっちゃ軽い。体洗うタオルくらいの軽さ。マジおすすめです。◆『キノウテキサコッシュ』¥2,500かしゆか:これは、2017年のイベントグッズで作ったサコッシュの、グレードアップしたやつですね。前は1個にポケットがいっぱい付いていたんだけど、今回は取り外しできる2つに分かれているみたいな感じで。のっち:下がシンプルなグレーのいわゆるサコッシュ的なバッグで。その上にちょっとウエストポーチみたいな、軽い生地の蛍光イエローのバッグが付いてる。これまでにない構造となっております。かしゆか:前のサコッシュとは長さも変えて。ちょっと流行りの感じの、ちょっと縦が短いサイズにしたんですよね。あ~ちゃん:そうそう。だから手前の黄色いやつだけで、ボディバッグみたいに付けても行けるし。これはおすすめ。かしゆか:今回も機能的ですね。あ~ちゃん:安いしね。もう値段はほんま値切るけぇね。かしゆか:「それじゃ買わないかなぁ」とか言って。2500円まで抑えました!◆『ミツヤマキャップ』\3,000かしゆか:これかわいいね~。黒いキャップで、最近の流行りな形のちょっとつばが長いみたいな。あ~ちゃん:そうそう。日よけにもなるし、あとやっぱ普通に付けられる。かしゆか:そうだね。蛍光の線でミツヤマがある感じで、後ろのところに“Perfume2019”って入っているんですよね。これの最大の特徴は、つばの左前のところにラッパーの人たちが付けっぱなしするシール? あれをPerfumeで作ったんですよ。のっち:これ、付けっぱなしで被るやつで良いんだよね?あ~ちゃん:そう。だからラッパーだと思って、自分のことを。「オレ、新品持ってんだぞ、金持ってるぞ」という感じで。かしゆか:あ、そういう意味合いなんですか(笑)。あ~ちゃん:はい。付けてください(笑)。◆『ネオセン』\1,500かしゆか:蛍光イエローの扇子で、黒で文字が入っていて。軽いんですよねー。そしてフックみたいなのがついてるから、さっきのキノウテキサコッシュに付けても良し、自分のベルトループに付けるも良し。どこにでも付けられます。のっち:かわいい! 本当に細かいけど、この骨の部分? にロゴが入っていて、しめたときにも……!かしゆか:かわいいね~。扇子だから幅とらないしね。中にシュッとしまえていいと思います。あ~ちゃん:これらを、ぜひともこの夏のアイテムとして、手に取っていただけたらと思います!Perfumeの夏フェス出演予定は、8月4日(日)『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』、8月18日(日)『SUMMER SONIC 2019』、8月31日(土)『SWEET LOVE SHOWER 2019』、9月15日(日)『KOYABU SONIC 2019』です。グッズの詳細は、オフィシャルサイトで確認ができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/