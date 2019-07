[ALEXANDROS] 新曲「月色ホライズン」CMバージョンレコーディング裏話

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新曲『月色ホライズン』について、アクエリアスのCMに起用されたバージョンのタイトルを発表し、制作時の裏話を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」7月30日(火)放送分)川上:(『月色ホライズン』CMバージョンの)タイトルが決まりました。『chill out ver.』です。関東地方も梅雨明けしたみたいですけど、今の季節にぴったりなバージョンだなって思います。プロデュースしていただいた蔦谷好位置さん、ありがとうございます! すごくカッコイイです!この『月色ホライズン(chill out ver.)』は、レコーディングの直前に蔦屋さんからトラックが送られてきたんです。で、俺はそのときに歌詞をすっげー書いていたから聴けなかったんですよ。何となくの感じは以前のデモで分かっていたんですけど、完成形を聴かないままボーカルブースに入っていきなり歌ったんですよね。俺としてはもっと静かな雰囲気で……家ではアコギ一本で作っているから、フォークっぽい感じで歌っていたんですね。それでボーカルブースに入って曲が流れたら、『♪タタタタン~』ってアゲアゲなアレンジで「凄ぇイケイケだな」って思って(笑)。そのノリにまだついていけないまま歌ったから、実は出だしがちょっとフォークっぽいのよ。歌い直してもみたんだけどフォークっぽく歌ったほうが良くて、蔦谷さんとも相談してこっちにしました。だから、実は驚いた感じで歌っているんです。この曲(のイメージ)は、人によって「夜だな」とか「朝だな」とかいろいろあると思います。僕は意外と「昼かな」って思いましたね。ちょっとパーティー感があるから「夜かな」とも思ったんですけど、昼でも全然いいなと思います。『月色ホライズン(chill out ver.)』は、8月1日(木)より配信がスタートするとのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/