ピチカート・ファイヴのアナログ7inchボックスおよびベストアルバムCD「THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001」が11月にリリースされる。
両作は日本コロムビア在籍時代に発表された楽曲をまとめたもので、収録曲は小西康陽が新たにエディットやミックスを施した音源を使用。アートワークは信藤三雄が手がけ、11月3日発売のボックスは16枚のアナログ7inch、11月6日発売のベストアルバムは2枚のCDに楽曲がまとめられている。またボックスは数量限定で小西と野宮真貴の直筆サイン入り生写真が封入されるほか、8月31日までに予約した人には「ベイビィ・ポータブル・ロック（「宇宙組曲」ヴァージョン）」「東京は夜の七時（Studio Live）」を収録した特典ディスクが配布される。
ピチカート・ファイヴ「THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001」アナログ7inchボックス 収録曲
DISC 1
SIDE A
・万事快調
SIDE B
・キャッチー
DISC 2
SIDE A
・スウィート・ソウル・レヴュー（シングル・ヴァージョン）
SIDE B
・マジック・カーペット・ライド
DISC 3
SIDE A
・ロックンロール
SIDE B
・優しい木曜日
DISC 4
SIDE A
・東京は夜の七時（シングル・ヴァージョン）
SIDE B
・陽の当たる大通り（シングル・ヴァージョン）
DISC 5SIDE A
・悲しい歌（シングル・ヴァージョン）
SIDE B
・アイスクリーム・メルティン・メロウ
DISC 6SIDE A
・三月生まれ
SIDE B
・トウキョウ・モナムール
DISC 7SIDE A
・エアプレイン（「フリーダムのピチカート・ファイヴ」ヴァージョン）
SIDE B
・子供たちの子供たちの子供たちへ
DISC 8SIDE A
・イッツ・ア・ビューティフル・デイ
SIDE B
・My Baby Portable Player Sound
DISC 9SIDE A
・大都会交響楽（シングル・ヴァージョン）
SIDE B
・大都会交響楽（アルバム・ヴァージョン）
DISC 10
SIDE A
・メッセージ・ソング（シングル・ヴァージョン）
SIDE B
・きみみたいにきれいな女の子（シングル・ヴァージョン）
DISC 11
SIDE A
・ウィークエンド
SIDE B
・テーブルにひとびんのワイン
DISC 12
SIDE A
・また恋におちてしまった
SIDE B
・連載小説
DISC 13
SIDE A
・アメリカでは
SIDE B
・現代人
DISC 14
SIDE A
・愛餓を
SIDE B
・12月24日（アルバム・ヴァージョン）
DISC 15SIDE A
01. めざめ（「GREAT WHITE WONDER」ヴァージョン）
02. めざめ（「Romantique96」ヴァージョン）
SIDE B
01. 私のすべて（「女性上位時代」 ヴァージョン）
02. 不景気（GRANDPRIXヴァージョン）
03. 一月一日
04. 君が代
DISC 16
SIDE A
・グッバイ・ベイビイ＆エイメン
SIDE B
・サマータイム・サマータイム
早期予約特典ディスク
SIDE A
・ベイビィ・ポータブル・ロック（「宇宙組曲」ヴァージョン）
SIDE B
・東京は夜の七時（Studio Live）
ピチカート・ファイヴ「THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001」CD盤 収録曲
DISC 1
01. 私のすべて（「女性上位時代」ヴァージョン）
02. 万事快調
03. キャッチー
04. スウィート・ソウル・レヴュー（シングル・ヴァージョン）
05. マジック・カーペット・ライド
06. ロックンロール
07. 優しい木曜日
08. 東京は夜の七時（シングル・ヴァージョン）
09. ハッピー・サッド（シングル・ヴァージョン）
10. 陽の当たる大通り（シングル・ヴァージョン）
11. めざめ
12. 悲しい歌（シングル・ヴァージョン）
13. アイスクリーム・メルティン・メロウ
14. 三月生まれ
15. トウキョウ・モナムール
16. エアプレイン（「フリーダムのピチカート・ファイヴ」ヴァージョン）
17. 子供たちの子供たちの子供たちへ
DISC 2
01. ベイビィ・ポータブル・ロック（シングルヴァージョン）
02. イッツ・ア・ビューティフル・デイ
03. メッセージ・ソング（シングル・ヴァージョン）
04. 大都会交響楽（シングル・ヴァージョン）
05. 大都会交響楽（アルバム・ヴァージョン）
06. 恋のルール・新しいルール（シングル・ヴァージョン）
07. きみみたいにきれいな女の子（シングル・ヴァージョン）
08. ウィークエンド
09. 不景気（GRANDPRIXヴァージョン）
10. テーブルにひとびんのワイン
11. また恋におちてしまった
12. 連載小説
13. グッバイ・ベイビイ＆エイメン
14. アメリカでは
15. 現代人
16. 12月24日（アルバム・ヴァージョン）
17. 愛餓を
18. サマータイム・サマータイム
19. 東京は夜の七時（Studio Live）