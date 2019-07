サニーデイ・サービス、丸山晴茂在籍時の国内ラストワンマンDVD発売

サニーデイ・サービスが、2015年に行われた渋谷公会堂公演を完全収録したDVD作品『Birth of a Kiss』を9月4日にリリースすることを発表した。



本作『Birth of a Kiss』は、急逝したドラマー・丸山晴茂在籍時の国内最後のワンマンとなった2015年3月の渋谷公会堂公演を完全収録した作品となっている。サニーデイ・サービス25年の歴史における名曲の数々を、3人だけのシンプルな演奏で丁寧に紡いだ一夜のライブ。過剰な演出やアレンジは一切無しで、サニーデイ・サービスの持つ唯一無二のグルーヴとメロウネスが鮮烈に胸に迫る。



曽我部・田中・丸山というオリジナルメンバー3人のみで演奏する唯一の公式映像であるこのDVDは、以前ROSE RECORDSオンラインショプのみで限定販売されたBOXセット『Birth of a Kiss』(2015)にパッケージされていたもの。瞬く間に完売し、単独リリースを熱望されていた。





<リリース情報>







サニーデイ・サービス

ライブDVD『Birth of a Kiss』



発売日:2019年9月4日(水)

定価:3000円(税抜き)



=収録曲=

1. baby blue

2. 恋におちたら

3. 花咲くころ

4. あじさい

5. 雨の土曜日

6. スロウライダー

7. 虹の午後に

8. おせんべい

9. アビーロードごっこ

10. 恋人の部屋

11. 夜のメロディ

12. シルバー・スター

13. NOW

14. 星を見たかい?

15. 24時のブルース

16. ふたつのハート

17. 成長するってこと

18. 胸いっぱい

19. 夢見るようなくちびるに

20. 青春狂走曲

21. いつもだれかに

22. 白い恋人

23. 旅の手帖

24. 若者たち

25. ここで逢いましょう

26. 東京

27. コーヒーと恋愛