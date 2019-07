他の追随を許さない奪三振能力



MLBはレギュラーシーズンが3分の2を過ぎ、7月31日にはトレードの期限を迎える。ポストシーズン進出を巡るチームの順位争いは勿論のこと、個人タイトルの行方にも注目が集まり始める時期でもある。



打撃部門ではクリスチャン・イェリッチが現在ホームラン数と打率でナ・リーグのトップを走り、2年連続の首位打者と最優秀選手(MVP)、さらには2012年のミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガーズ)以来となる三冠王の期待をファンに抱かせている。



そのイェリッチが所属するミルウォーキー・ブリュワーズのシーズンを盛り上げているもう一人の主役がクローザーのジョシュ・ヘイダーだ。ヘイダーはここまで23セーブ。トップのカービー・イェーツ(サンディエゴ・パドレス)の31セーブからは大きく差をつけられ、ナ・リーグで4位タイ、MLB全体では6位タイと、セーブ数ではさほど注目される順位ではない。防御率も2.13で、けっして悪くはないが、クローザーとしては特別な数字ではない。



ところが、ヘイダーには他の追随を許さない驚異的なスタッツがある。ここまで50回2/3を投げて、奪三振数は95個。9イニング換算平均の奪三振数は16.88個、三振率が50.8%、と恐るべき数字が続く。どちらも20イニング以上を投げた投手の中では断トツだ。ヘイダーが打者2人と相対すると、その約半分は三振で終わるのだ。









数字上は突出していない速球



MLB公式データ解析ツール「Statcast」によれば、ヘイダーの球種は3つ。その内訳はフォーシーム速球が83.6%, スライダーが14.7%、シンカーが1.6%となっている。つまり、殆どがフォーシーム速球、いわゆるストレートだ。



5球に4球以上がストレートなのだから、打者としてはタイミングの予測は容易なはずだ。それなのに、このストレートがめったに打たれない。野球データ解析サイト「Baseball Prospectus」によれば、ヘイダーが投じた球を打者がスイングした場合、空振りする率が43.96%、ファールになる率が40.10%とある。つまり、ヘイダーに対して打者がスイングしても、フェアゾーンにボールが飛ぶ確率は約16%にしかならない。



まさに魔球とも呼べるストレートなのだが、なぜそれほど凄いのかとなると、「Statcast」のデータからでも説明が難しい。ヘイダーのフォーシーム速球の平均球速は95.4マイル(約153.5キロ)。MLBの平均よりはやや速いが、突出しているわけではない。今季トップ50人にも入っていない。



それでは球のキレが抜群なのかと思えば、データからはその反対に見えてしまう。1分間にボールが何回転するかを表す指標(Average Spin Rate)のMLB平均である2284rpmに対し、ヘイダーのそれは2141rpmで平均を下回っているのだ。









「地面から浮かび上がってくる」



この現象に注目したニュースサイト『FiveThirtyEight』ではヘイダーを大の苦手とするドジャースのマックス・マンシー(対戦成績5打数0安打4三振)に尋ねている。マンシーはスリークォーター気味に振られるヘイダーの腕の角度が目の錯覚を起こすのだという意味のコメントをしている。



「ヘイダーがボールを放すとき、殆ど脇の下からボールが来ているようだ。高回転(*)の速球がその角度から来ると、まるで地面から浮かび上がってくるように見える。それに97マイルか98マイルのスピード(*)が加わると、バットに捉えるのはとても、とても難しい」



(*は筆者注)



マンシーのコメントはヘイダーの腕の角度については正しいが、(*)をつけた部分についてはデータとは異なる。前述したように、ヘイダーの回転率は平均以下であるし、スピードもマンシーが言うほどには速くない。



しかしながら、マンシーが感じるように「地面から浮かび上がってくるような」ボールが次々と三振を奪っていく。



クローザーとして、ヘイダーのもう一つの際立った特徴は、最終回のみのイニング限定ではなく、複数回数をよく投げることだ。今季これまで登板した38試合のうち、12試合で2回以上を投げている。その代わり、連投は少ない。その結果として、今間までに22セーブ以上を挙げたMLBトップ10人の投手のうち、ヘイダーの登板試合数(38)は最小、イニング数(50回2/3)は最多だ。



ブリュワーズは現在勝率.523でナ・リーグ中地区の3位、ワイルドワード争いでも5位の位置にある。史上まれにみるタイブレークからの大躍進でポストシーズンを沸かした昨季のような興奮が期待されるが、そのカギを握るのはイェリッチの打棒とヘイダーの投球になるだろう。



※数字及び順位は2019年7月29日終了時点





角谷剛









【動画】ヘイダーの投球フォーム

ブリュワーズ公式ツイッターより



