劇場用アニメ『ニンジャバットマン』より、「ニンジャバットマン」が1/8スケールでフィギュア化。2019年7月に発売される。価格は12,778円(税抜)。

「ニンジャバットマン」は、劇場用アニメ『ニンジャバットマン』のキャラクターデザインを担当した岡崎能士氏考案のオリジナルポーズで立体化。水面から突き出した柱に佇むバットマンは、暗闇から敵を狙う「静」のイメージを感じさせるポージングとなっているとのこと。

また、本体には緻密な塗装に加え、月明かりをイメージしたハイライトもペイントされている。そして、台座は闇夜の水面を感じることができるよう、クリア素材の裏側から深みのある色で塗装している。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s19)