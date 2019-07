9月1日に大阪・ユニバース、28日と29日に埼玉・東武動物公園で行われるロックフェスティバル「夏の魔物2019」と、柴田ヨクサルがコラボしたグッズが発表された。

アパレルブランド・ハードコアチョコレートとのトリプルコラボで制作されるTシャツは、「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の岡田ユリコが、「エアマスター」のジョンス・リーをイメージした八極拳士のポーズを決めたイラストが描かれている。そのほか土田世紀「俺節」のイラストを使用したTシャツを制作中であることも発表。またイラストレーター・もくもくちゃんとのコラボにより、東武動物公園のホワイトタイガーなどが描かれたグッズも発売される。

コラボアイテムはフェス会場と公式オンラインストアにて数量限定販売。ヴィレッジヴァンガード下北沢店でも先行発売が予定されている。

柴田ヨクサルコメント

僕は漫画家ですが、物語が浮かばない時など、たった1曲の曲を聴いただけで、何もないところからストーリーが一気に広がる時があります。音楽には人間を覚醒させる力が確かにあります。それぞれの人に人生を共にする曲があるように、人間に必要なのは衣食住と音楽です。夏の魔物では観客の1人1人に忘れられない覚醒の瞬間が訪れるでしょう! 僕も渾身のイラストを描くという形で夏の魔物に参加させていただきました!!

夏の魔物2019 in OSAKA

日程:2019年9月1日(日)

会場:大阪府 ユニバース

出演者:ワッツーシゾンビ、eastern youth、大槻ケンヂ、ROLLY、////虹////、ステレオガール、KenKen、赤犬、Hermann H.&The Pacemakers、HUSKING BEE、曽我部恵一、台風クラブ、どついたるねん、バレーボウイズ、奇妙礼太郎、LAUGHIN' NOSE、THE NEATBEATS、TOMOVSKY、うつみようこ、三上寛、掟ポルシェ、クリトリック・リス

夏の魔物2019 in SAITAMA 2DAYS

日程:2019年9月28日(土)

会場:埼玉県 東武動物公園

出演者:THA BLUE HERB、OLEDICKFOGGY、スチャダラパー、BAD HOP、SHEENA & THE ROKKETS、Signals、ドミコ、ステレオガール、ハルカミライ、OGRE YOU ASSHOLE、imai(group_inou)、BIM、in-d、DOTAMA、SLANG、曽我部恵一、中村一義、バンドTOMOVSKY、SCOOBIE DO、The 5.6.7.8's、2、キイチビール&ザ・ホーリーティッツ、KOKI(田中聖)、石川浩司、どついたるねん、ロマンポルシェ。、クリトリック・リス、ザ・ジュアンズ、and more



日程:2019年9月29日(日)

会場:埼玉県 東武動物公園

出演者:Age Factory、戸川純、町田康、TOKYO No.1 SOUL SET、////虹////、KYONO、LOW IQ 01、磯部正文(HUSKING BEE)、ROLLY×モーモールルギャバン、人間椅子、LAUGHIN' NOSE、KENZI、ニューロティカ、SA、ザ50回転ズ、ザ・たこさん、オシリペンペンズ、友川カズキ、GOMA meets U-zhaan、堕落モーションFOLK2、ニトロデイ、betcover!!、Teenager Kick Ass、CRYAMY、ラッキーオールドサン、No Buses、Johnnivan、and more