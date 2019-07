「PUBG」「エーペックスレジェンズ」…OLDCODEX・YORKE.がハマるゲームアプリを語る！

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。7月23日(火)の放送では、YORKE.がハマっているゲームアプリの話題から、2人の“ゲームの思い出トーク”を展開しました。YORKE.:ハマっているゲームアプリだと、(バトルロイヤルゲーム)「PUBG」(プレイヤーアンノウンズ バトルグラウンズ)をめちゃめちゃやってるな。Ta_2:やってるよね~。YORKE.:超面白い。サバイバルが好きだよね、男は。その場にあるものを拾い集めて戦うって、血が騒ぐよ。最近は「PUBG」のほかにも(バトルロイヤルゲーム)「エーペックスレジェンズ」をやってる。PS4の。Ta_2:あるね。YORKE.:ただ……すごく悩んでることがあって、「PUBG」も「エーペックスレジェンズ」もすごく好きなの。けっこうやるんだけど、全然上手くならないんだよ。Ta_2:あぁ~。YORKE.:ただし、(キャラクターを)異常に速く動かせるの。俺、基本的に知ってる人とは一緒にゲームをやらないから、知らない人とネット上でマッチングして遊ぶじゃない? 俺は動きが速いから、みんなが俺についてくるんだけど、すぐ突っ込むのね、敵に。で、すぐやられる(笑)。Ta_2:あははは!YORKE.:上手い人だと勘違いされるんだよ(笑)。「こっちだ!」とか指示を出して進んで行くけど、すぐやられちゃう。で、他の人に助けてもらうっていうね(苦笑)。こういうのは、才能の問題もあると思うよね。「PUBG」も世界大会があるじゃない?Ta_2:今はeスポーツがあるからね。YORKE.:俺は(「PUBG」を)始めた年齢も遅いし、動体視力がついていかない。すぐ、エイム(※敵に武器の照準を合わせること)を合わせられちゃう。Ta_2:それはそれで楽しめばいいんだよ。あと、強い人とマッチングしたときって、めっちゃ面白くない? 見ているだけで楽しいから。YORKE.:そういえば俺(ゲーム内で)唯一、友達ができたんだよね。たぶん10代の子なんだけど、俺は“ハルさん”と呼んでるの。ハルさんはめっちゃ上手い。俺はシェパードって名前でやってるから、ゲームのなかで“シェパさん”とか呼ばれてるんだよね(笑)。Ta_2:シェパさん?(笑)YORKE.:やばいでしょ(笑)。Ta_2は最近ゲームやってる?Ta_2:もう全然やってないね。観る専門。YORKE.:昔は、めちゃくちゃやってたじゃん。(シューティングゲーム)「コール オブ デューティ」というゲームをTa_2から教えてもらってハマって。2人で、公園で傘を持ちながら、ほふく前進みたいやったよね。あれは、バカだったな~(笑)。Ta_2:“中学生かよっ!”て思いながら、なりきってね。YORKE.:敵がいるつもりでね。俺はスナイパーだから動かない。Ta_2:俺はポイントマンだから、前に前にって動いてたら……次の日、足がすごい筋肉痛だったもんね。「中腰で歩くって大変だな」って言って。YORKE.:(本当の戦いなら)重い荷物を背負って歩くんだよね。Ta_2:2~30 kg あるらしいからね、装備って。YORKE.:ゲームで良かったなって(笑)。Ta_2:そんなこともあった。懐かしいな、おい!YORKE.:そんなこともありました。Ta_2も「PUBG」やろうよ。Ta_2:やりたいね。新しいゲームも買うんだけど、ちょっとやって終わっちゃうから、もうちょっと頑張りたい。ゲットはしてるのよ。(アクションアドベンチャーゲーム)「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(隻狼)」だったり、「エーペックスレジェンズ」もやってたりはしてた。あまりに敵を倒せなくて、“みんなごめん”と思いながら。YORKE.:難しいよね。Ta_2:そのあたりに、自分のゲーマーとしての何かが崩れ去る瞬間を見たね。もうちょっと頑張りたい、時間取ろう!そんなOLDCODEXは、7月31日(水)に待望の6thアルバム『LADDERLESS』をリリースします。この夏には、茨城・国営ひたち海浜公園で開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」の8月10日(土)公演、BUZZ STAGEにも出演。また、10月17日(木)の東京・LIQUIDROOMより、全国13都市14公演を回る全国ツアー「OLDCODEX Tour 2019」もスタートします。次回7/30(火)の放送では、どんなトークが飛び出すか。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top