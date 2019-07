サカナクション山口一郎が語る『NF in MIDNIGHT SONIC』心構え

サカナクションの山口一郎がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの質問から、8月17日(土)に開催される『NF in MIDNIGHT SONIC』について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! UNIVERSITY サカナLOCKS!」7月26日(金)放送分)【リスナーの質問:『NF in MIDNIGHT SONIC』の出演アーティストが発表になりましたね。深夜のライブイベントに行くこと自体はじめてです。何か心構えなどあれば教えてください。(20歳男性)】山口:サカナクションと「SUMMER SONIC」のスペシャルコラボ 『NF in MIDNIGHT SONIC』を、8月17日に幕張メッセで開催します。サカナクションもライブで出演しますからね。これは結構たっぷりやります。普通のフェスよりも長めにやるから、ワンマンの本編くらいの尺になるんじゃないかな。僕ら以外に、Akufen、Baths、The Cinematic Orchestra、D.A.N.、Floating Points、The Fin、GOCOO、Kuniyuki Takahashi、Taylor McFerrin、Washed Outなどが出演します。僕もDJで出ます。聴いたことがないミュージシャンがいっぱいいると思う。でも、聴いたことがないミュージシャンを調べて聴いてみる、という機会ってなかなかないじゃない。そのライブを観るってもっとないと思うんですよ。僕らの時代は、逆にそういうことが当たり前だったんですね。雑誌で出てきたミュージシャンの名前を調べてCDを買ってみて、成功、失敗みたいな。そういうことを繰り返していく中で、自分が知らなかったことを知っていけたので。それを経験してもらいたいなと思って、今回そういうラインナップにしました。最近の夏フェスは邦楽がお客さんを呼ぶから、邦楽と、洋楽の超大御所ばっかりになっていて、僕らが好きなミュージシャンってなかなか来なくなってきたんですね。なので、自分たちの影響を受けてきたミュージシャンを、できる限り呼ぼうということになりました。YouTubeとかでいいから、パパっと調べて聴いてみて。すごくいいのでね。Twitterとかで質問してくれたら返せると思うので。どの曲がおすすめなのかとか、そういうのもまとめて公開したいと思っています。オールナイトなので、コツは寝ておくこと。夕方くらいまで寝るか……少なくとも昼の2時までは寝てから来ると、あとは余韻で頑張れるかなって気がする。最初から最後まで楽しもうとするんじゃなくて、自分のピークを作るのが大事だね。俺はここにピークを合わせるから、そこまでは温め、温め……っていう。その前に火がついちゃってやばい……みたいなこともあるけど(笑)。でも、最初から最後まで楽しめるなら楽しんでほしいと思います。自分なりの楽しみ方を、発見していただけたらと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK! UNIVERSITYパーソナリティ:マンボウやしろ教授放送日時:金曜 23:00~23:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/