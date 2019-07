Perfume 夏フェス会場の大きさに「ブルブル」「ガタガタ」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。今後出演する夏フェスについて、日程と緊張感を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月29日(月)放送分)あ~ちゃん:この夏たくさんのフェスに出演が決定しています。かしゆか:8月4日(日)が、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019』。GLASS STAGEに出演します。のっち:大きい~。かしゆか:大きいとこだよ~。のっち:2年ぶり。あ~ちゃん:そうだね。のっち:続いて8月18日(日)が、『SUMMER SONIC 2019』(東京会場)、こちらがMARINE STAGEに出演します。かしゆか・あ~ちゃん:大き~い!!あ~ちゃん:これも度肝抜かれるほど多分大きくて。なんか、いつもフェスをやるときに、このGLASS STAGEとサマソニでビビるんですよ(笑)。のっち:ビビるね~。あ~ちゃん:久々のライブで、「こんなにでかいとこ急に3人だけ出された!」みたいな感じで。もうブルブル震えて、ガタガタってなるみたいな(笑)。のっち:毎回そうだよね。思い出せてよかった、今。あ~ちゃん:今自覚しといて良かったよね。のっち:良かった!あ~ちゃん:続いて、8月31日(土)が『SWEET LOVE SHOWER 2019』。久々じゃね。かしゆか:そうだね。のっち:楽しみ。かしゆか:続いて、9月15日(日)が『KOYABU SONIC 2019』。のっち:おぉ2回目! ありがとうございます。あ~ちゃん:前も仲良くしていただいて、良くしていただいてね、ほんとに。さらに、それぞれの会場で販売されるPerfumeグッズも紹介。この内容はPerfumeのオフィシャルサイトで確認することができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/