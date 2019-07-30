激戦の大阪を突破したのは履正社

◆ 令和初の夏、101回目の夏

　いよいよ8月6日（火）から幕を開ける「第101回全国高等学校野球選手権大会」。30日に徳島県と愛媛県の2地区で代表校が決定し、ついに出場する全49校が出揃った。

　昨年は“第100回”の記念大会ということもあって史上最多の56チームが出場した夏の甲子園だが、今年は例年通りの47都道府県・49代表へ。年号も令和に変わり、新たな時代の幕開けにふさわしいニューヒーローの誕生にも期待が高まる。


　なお、組み合わせ抽選会は8月3日（土）に行われ、大会は8月6日（火）に開幕。今年から新たに準決勝の翌日にも休養日が設けられ、準々決勝の翌日・準決勝の翌日の2日間の休養日を含めた計16日間の日程で戦いが進んでいく。

　今年の出場校は以下の通り。


◆ 第101回全国高等学校野球選手権大会・出場校

＜北海道＞
北北海道：旭川大（2年連続9回目）
南北海道：北　照（2年連続5回目）

＜東　北＞
青　森：八戸学院光星（2年連続10回目）
岩　手：花巻東（2年連続10回目）
秋　田：秋田中央（45年ぶり5回目）
山　形：鶴岡東（3年ぶり6回目）
宮　城：仙台育英（3年連続28回目）
福　島：聖光学院（13年連続16回目）

＜関　東＞
茨　城：霞ケ浦（4年ぶり2回目）
栃　木：作新学院（9年連続15回目）
群　馬：前橋育英（4年連続5回目）
埼　玉：花咲徳栄（5年連続7回目）
千　葉：習志野（8年ぶり9回目）
東東京：関東一（3年ぶり8回目）
西東京：国学院久我山（28年ぶり3回目）
神奈川：東海大相模（4年ぶり11回目）
山　梨：山梨学院（4年連続9回目）

＜北信越＞
新　潟：日本文理（2年ぶり10回目）
長　野：飯　山（初出場）
富　山：高岡商（3年連続20回目）
石　川：星　稜（2年連続20回目）
福　井：敦賀気比（2年連続9回目）

＜東　海＞
静　岡：静　岡（4年ぶり25回目）
愛　知：　誉　（初出場）
岐　阜：中京学院大中京（3年ぶり7回目）
三　重：津田学園（2年ぶり2回目）

＜近　畿＞
滋　賀：近　江（2年連続14回目）
京　都：立命館宇治（37年ぶり3回目）
大　阪：履正社（3年ぶり4回目）
兵　庫：明石商（2年連続2回目）
奈　良：智弁学園（3年ぶり19回目）
和歌山：智弁和歌山（3年連続24回目）

＜中　国＞
岡　山：岡山学芸館（4年ぶり2回目）
広　島：広島商（15年ぶり23回目）
鳥　取：米子東（28年ぶり14回目）
島　根：石見智翠館（4年ぶり10回目）
山　口：宇部鴻城（7年ぶり2回目）

＜四　国＞
香　川：高松商（23年ぶり20回目）
徳　島：鳴　門（2年連続13回目）
愛　媛：宇和島東（9年ぶり9回目）
高　知：明徳義塾（2年ぶり20回目）

＜九州・沖縄＞
福　岡：筑陽学園（16年ぶり2回目）
佐　賀：佐賀北（5年ぶり5回目）
長　崎：海　星（5年ぶり18回目）
熊　本：熊本工（6年ぶり21回目）
大　分：藤　蔭（2年連続3回目）
宮　崎：富　島（初出場）
鹿児島：神村学園（2年ぶり5回目）
沖　縄：沖縄尚学（5年ぶり8回目）