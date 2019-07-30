◆ 令和初の夏、101回目の夏



いよいよ8月6日（火）から幕を開ける「第101回全国高等学校野球選手権大会」。30日に徳島県と愛媛県の2地区で代表校が決定し、ついに出場する全49校が出揃った。



昨年は“第100回”の記念大会ということもあって史上最多の56チームが出場した夏の甲子園だが、今年は例年通りの47都道府県・49代表へ。年号も令和に変わり、新たな時代の幕開けにふさわしいニューヒーローの誕生にも期待が高まる。





なお、組み合わせ抽選会は8月3日（土）に行われ、大会は8月6日（火）に開幕。今年から新たに準決勝の翌日にも休養日が設けられ、準々決勝の翌日・準決勝の翌日の2日間の休養日を含めた計16日間の日程で戦いが進んでいく。



今年の出場校は以下の通り。





◆ 第101回全国高等学校野球選手権大会・出場校



＜北海道＞

北北海道：旭川大（2年連続9回目）

南北海道：北 照（2年連続5回目）



＜東 北＞

青 森：八戸学院光星（2年連続10回目）

岩 手：花巻東（2年連続10回目）

秋 田：秋田中央（45年ぶり5回目）

山 形：鶴岡東（3年ぶり6回目）

宮 城：仙台育英（3年連続28回目）

福 島：聖光学院（13年連続16回目）



＜関 東＞

茨 城：霞ケ浦（4年ぶり2回目）

栃 木：作新学院（9年連続15回目）

群 馬：前橋育英（4年連続5回目）

埼 玉：花咲徳栄（5年連続7回目）

千 葉：習志野（8年ぶり9回目）

東東京：関東一（3年ぶり8回目）

西東京：国学院久我山（28年ぶり3回目）

神奈川：東海大相模（4年ぶり11回目）

山 梨：山梨学院（4年連続9回目）



＜北信越＞

新 潟：日本文理（2年ぶり10回目）

長 野：飯 山（初出場）

富 山：高岡商（3年連続20回目）

石 川：星 稜（2年連続20回目）

福 井：敦賀気比（2年連続9回目）



＜東 海＞

静 岡：静 岡（4年ぶり25回目）

愛 知： 誉 （初出場）

岐 阜：中京学院大中京（3年ぶり7回目）

三 重：津田学園（2年ぶり2回目）



＜近 畿＞

滋 賀：近 江（2年連続14回目）

京 都：立命館宇治（37年ぶり3回目）

大 阪：履正社（3年ぶり4回目）

兵 庫：明石商（2年連続2回目）

奈 良：智弁学園（3年ぶり19回目）

和歌山：智弁和歌山（3年連続24回目）



＜中 国＞

岡 山：岡山学芸館（4年ぶり2回目）

広 島：広島商（15年ぶり23回目）

鳥 取：米子東（28年ぶり14回目）

島 根：石見智翠館（4年ぶり10回目）

山 口：宇部鴻城（7年ぶり2回目）



＜四 国＞

香 川：高松商（23年ぶり20回目）

徳 島：鳴 門（2年連続13回目）

愛 媛：宇和島東（9年ぶり9回目）

高 知：明徳義塾（2年ぶり20回目）



＜九州・沖縄＞

福 岡：筑陽学園（16年ぶり2回目）

佐 賀：佐賀北（5年ぶり5回目）

長 崎：海 星（5年ぶり18回目）

熊 本：熊本工（6年ぶり21回目）

大 分：藤 蔭（2年連続3回目）

宮 崎：富 島（初出場）

鹿児島：神村学園（2年ぶり5回目）

沖 縄：沖縄尚学（5年ぶり8回目）



