厚い胸板にドキッ！ W杯目前「ラグビーの魅力」教えてください！

東京の声とシンクロするTOKYO FMの番組「シンクロのシティ」。ボイス収集隊が東京の街に繰り出し、さまざまな人々に声をかけ、ひとつのテーマについてその人の意見や思いを聞き出します。その声を聴き、リスナーとともに考えるのはパーソナリティの堀内貴之。7月3日(水)放送のテーマは「ラグビー入門」でした。ラグビーのワールドカップがいよいよこの秋日本初開催します。前回のワールドカップでは五郎丸歩選手がヒーローになるなど、盛り上がりを見せました。今回は街の「ラグビー愛」溢れる人たちにその魅力について聞いてみました。「ラグビーは前に進んで相手の陣地にボールを置くと、“トライ”って言って、点が入るんです。とは言いながらも前にボールを投げられないので『後ろに投げなきゃいけないのに、前に進む理不尽なスポーツ』です(笑)。人数は 15 対 15 でやります! トライすると 5 点! その後にキックする権利をもらえるので、それが入ると2点。ペナルティで蹴って入ると 3 点。段々複雑になってきて、『面倒くさ~い』ってなっちゃうんですけどね(笑)。ラグビーって激しくやり合うんですけど、終わった後に『ノーサイド』って精神があって、どんなに喧嘩のように試合をしても『アフターマッチファンクション』っていう仲間意識があります! 試合会場にファンクションルームがついていて、そこで終わった後に両チーム飲み会をする文化なんです! とくに試合中喧嘩していた2人ほど仲良くなる事が多いんです(笑)」(男性/「ラグビーオンライン東京」代表取締役)「きっかけは高校のときに初めて付き合った彼氏がラグビーをしていて、そこからずっと好きです! 男らしいスポーツというか、胸板が厚い人が大好きなので。逆三角形大好物です(笑)。『オフロードパス』というのがあって、相手にタックルされながらも味方にパスするプレーなんですけど、やられながらもパスを繋げようとする姿とか気持ちが、初めて観たときに“カッコイイな”と思いました。『One For All All For One』とも言われるように、一致団結するスポーツなので、そこが一番の魅力かなと!」(28歳/女性)「ワールドカップのオフィシャルグッズの販売をやっています。高校、大学、社会人とラグビーをやってました。中学生のときに「スクール・ウォーズ」っていうテレビ番組に感動して、その影響で始めました。ラグビーのいいところって、大きい人間だけが活躍するという訳じゃなくて、15人ポジションがあるので、小さい人も足が速い人も遅い人も適材適所。ちなみにラグビーって僕らの高校時代に『楽しくて苦しくて美しい』っていう当て字で『楽苦美(ラグビー)』って書いてたんですよ(笑)。苦しかったですよね。でも相手をバッチリサインプレーとかで抜いて決まったときは、ビューティフルトライ! ですよね(笑)。楽しくて苦しいけど、美しい!」(40代/男性)「明治対早稲田の試合をテレビで見た瞬間に体と体のぶつかり合いを見て、ずっと野球で甲子園を目指していたところをラグビーに転向しました(笑)。ボールを持って固まって、ダンゴムシのように何人かの力で押して行くっていうスクラム状態をやりつつ、斜めに動きながらトライを取ったときが一番盛り上がりますね!あと、注目してほしいのが、今ってレフリーの声がマイクを通して聞こえるんですよ。『そこ! だめ』とか。スクラムやってるときも『今、肩落ちてる』とか、マイクを通しているのでテレビだったら聞こえますし、スタジアムでも耳をすませば聞こえると思います。秋のワールドカップはすごく楽しみにしてますね。前回のワールドカップで南アフリカに勝ったというのは今でも信じられないくらいなんですけど、それを上回って今年は優勝を期待してます!」(52歳/男性)ポイントの種類やルールなど、最初覚えるときに「難しい!」と挫折してしまいがちなラグビー。ですがそこを超えれば男同士の迫力ある心と体のぶつかり合いに夢中になること間違いなし! ラグビー愛溢れる人たちの熱意ある説明に、今年秋のワールドカップがより楽しみになるオンエアとなりました。<番組概要>番組名:シンクロのシティ放送日時 :毎週月~木曜15:00~16:50パーソナリティ:堀内貴之番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/city/