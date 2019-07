セリエAは29日、2019-20シーズンの日程を公式サイトにて発表した。

開幕は8月24日で、9連覇を目指すユヴェントスはパルマと対戦。ナポリはフィオレンティーナと、インテルはレッチェと開幕戦を戦う。また、日本代表DF冨安健洋が所属するボローニャはヴェローナとの対戦に決まった。

第2節ではユヴェントスが、マウリツィオ・サッリ新監督の古巣であるナポリと対戦。第4節では、ミラン対インテルの今季初の”ミラノ・ダービー”が行われる。

第1節の対戦カードは以下の通り。

■19-20セリエA 第1節

カリアリ vs ブレシア

フィオレンティーナ vs ナポリ

ヴェローナ vs ボローニャ

インテル vs レッチェ

パルマ vs ユヴェントス

ローマ vs ジェノア

サンプドリア vs ラツィオ

スパル vs アタランタ

トリノ vs サッスオーロ

ウディネーゼ vs ミラン