2019JリーグYBC ルヴァンカップ プライムステージ準々決勝の第1戦、第2戦のキックオフ時刻と試合会場が29日、Jリーグから発表された。

前日の28日に、2019JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ抽選会が行われ、対戦カードは決定していた。組み合わせとキックオフ時刻は以下の通り。

■準々決勝 第1戦 対戦カード

9月4日(水)

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島(札幌厚別)

19:00 ガンバ大阪 vs FC東京(パナスタ)

19:30 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ(埼玉)

19:30 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス(等々力)

■準々決勝 第2戦 対戦カード

9月8日(日)

19:00 サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌(Eスタ)

18:00 FC東京 vs ガンバ大阪(NACK)

18:30 鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ(カシマ)

18:00 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ(パロ瑞穂)

なお、準決勝は第1戦が10月9日(水)、第2戦は同13日(日)に開催され、決勝戦は10月26日(土)に埼玉スタジアム2002で行われる。