◆ 残りは愛媛の徳島の2地区



第101回全国高等学校野球選手権大会の地方予選が各地で開催。29日には大阪など「11」の地域で決勝戦が行われ、出場校が決定。履正社（大阪）や智弁和歌山（和歌山）、明石商（兵庫）などが甲子園への切符を手にした。



あす30日には、愛媛と徳島で決勝戦が行われ、全出場校が決定。8月3日の抽選会を経て、8月6日から阪神甲子園球場で16日間にわたる熱戦が幕を開ける。





◆ きょうの決勝戦

▼ 静岡（参加：111チーム）

⚪ 静岡 3 － 2 駿河総合 ⚫



▼ 愛知（参加：188チーム）

⚫ 桜丘 1 － 8 誉 ⚪



▼ 岐阜（参加：66チーム）

⚪ 中京学院大中京 8 － 6 大垣日大 ⚫



▼ 大阪（参加：174チーム）

⚫ 金光大阪 2 － 7 履正社 ⚪



▼ 兵庫（参加：161チーム）

⚫ 神戸国際大付 1 － 4 明石商 ⚪



▼ 奈良（参加：38チーム）

⚪ 智弁学園 12 － 5 高田商 ⚫



▼ 和歌山（参加：39チーム）

⚫ 那賀 1 － 12 智弁和歌山 ⚪



▼ 広島（参加：90チーム）

⚫ 尾道 7 － 10 広島商 ⚪



▼ 山口（参加：58チーム）

⚪ 宇部鴻城 7 － 1 西京 ⚫



▼ 福岡（参加：133チーム）

⚫ 西日本短大付 4 － 7 筑陽学園 ⚪



▼ 宮崎（参加：49チーム）

⚫ 小林西 0 － 4 富島 ⚪





◆ 甲子園出場が決定した代表校



▼ 7月20日

旭川大高（北北海道）

☆2年連続9回目





▼ 7月21日

北照（南北海道）

☆2年連続5回目



秋田中央（秋田）

☆45年ぶり5回目



飯山（長野）

☆初出場



沖縄尚学（沖縄）

☆5年ぶり8回目





▼ 7月23日

八戸学院光星（青森）

☆2年連続10回目





▼ 7月24日

鶴岡東（山形）

☆3年ぶり6回目



山梨学院（山梨）

☆4年連続9回目



日本文理（新潟）

☆2年ぶり10回目





▼ 7月25日

花巻東（岩手）

☆2年連続10回目



霞ケ浦（茨城）

☆4年ぶり2回目



習志野（千葉）

☆8年ぶり9回目



敦賀気比（福井）

☆2年連続9回目



佐賀北（佐賀）

☆5年ぶり5回目



熊本工（熊本）

☆6年ぶり21回目





▼ 7月26日

高岡商（富山）

☆3年連続20回目



近江（滋賀）

☆2年連続14回目





▼ 7月27日

前橋育英（群馬）

☆4年連続5回目



関東一（東東京）

☆3年ぶり8回目



米子東（鳥取）

☆28年ぶり14回目





▼ 7月28日

仙台育英（宮城）

☆3年連続28回目



聖光学院（福島）

☆13年連続16回目



作新学院（栃木）

☆9年連続15回目



花咲徳栄（埼玉）

☆5年連続7回目



国学院久我山（西東京）

☆28年ぶり3回目



東海大相模（神奈川）

☆4年ぶり11回目



星稜（石川）

☆2年連続20回目



津田学園（三重）

☆2年ぶり2回目



立命館宇治（京都）

☆37年ぶり3回目



岡山学芸館（岡山）

☆4年ぶり2回目



石見智翠館（島根）

☆4年ぶり10回目



高松商（香川）

☆23年ぶり20回目



明徳義塾（高知）

☆2年ぶり20回目



海星（長崎）

☆5年ぶり18回目



藤蔭（大分）

☆2年連続3回目



神村学園（鹿児島）

☆2年ぶり5回目





▼ 7月29日

静岡（静岡）

☆4年ぶり25回目



誉（愛知）

☆初出場



中京学院大中京（岐阜）

☆3年ぶり7回目



履正社（大阪）

☆3年ぶり4回目



明石商（兵庫）

☆2年連続2回目



智弁学園（奈良）

☆3年ぶり19回目



智弁和歌山（和歌山）

☆3年連続24回目



広島商（広島）

☆15年ぶり23回目



宇部鴻城（山口）

☆7年ぶり2回目



筑陽学園（福岡）

☆16年ぶり2回目



富島（宮崎）

☆初出場

