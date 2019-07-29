◆ 残りは愛媛の徳島の2地区

　第101回全国高等学校野球選手権大会の地方予選が各地で開催。29日には大阪など「11」の地域で決勝戦が行われ、出場校が決定。履正社（大阪）や智弁和歌山（和歌山）、明石商（兵庫）などが甲子園への切符を手にした。

　あす30日には、愛媛と徳島で決勝戦が行われ、全出場校が決定。8月3日の抽選会を経て、8月6日から阪神甲子園球場で16日間にわたる熱戦が幕を開ける。


◆ きょうの決勝戦
▼ 静岡（参加：111チーム）
⚪ 静岡　3 － 2　駿河総合 ⚫

▼ 愛知（参加：188チーム）
⚫ 桜丘　1 － 8　誉 ⚪

▼ 岐阜（参加：66チーム）
⚪ 中京学院大中京　8 － 6　大垣日大 ⚫

▼ 大阪（参加：174チーム）
⚫ 金光大阪　2 － 7　履正社 ⚪

▼ 兵庫（参加：161チーム）
⚫ 神戸国際大付　1 － 4　明石商 ⚪

▼ 奈良（参加：38チーム）
⚪ 智弁学園　12 － 5　高田商 ⚫

▼ 和歌山（参加：39チーム）
⚫ 那賀　1 － 12　智弁和歌山 ⚪

▼ 広島（参加：90チーム）
⚫ 尾道　7 － 10　広島商 ⚪

▼ 山口（参加：58チーム）
⚪ 宇部鴻城　7 － 1　西京 ⚫

▼ 福岡（参加：133チーム）
⚫ 西日本短大付　4 － 7　筑陽学園 ⚪

▼ 宮崎（参加：49チーム）
⚫ 小林西　0 － 4　富島 ⚪


◆ 甲子園出場が決定した代表校

▼ 7月20日
旭川大高（北北海道）
☆2年連続9回目


▼ 7月21日
北照（南北海道）
☆2年連続5回目

秋田中央（秋田）
☆45年ぶり5回目

飯山（長野）
☆初出場

沖縄尚学（沖縄）
☆5年ぶり8回目


▼ 7月23日
八戸学院光星（青森）
☆2年連続10回目


▼ 7月24日
鶴岡東（山形）
☆3年ぶり6回目

山梨学院（山梨）
☆4年連続9回目

日本文理（新潟）
☆2年ぶり10回目


▼ 7月25日
花巻東（岩手）
☆2年連続10回目

霞ケ浦（茨城）
☆4年ぶり2回目

習志野（千葉）
☆8年ぶり9回目

敦賀気比（福井）
☆2年連続9回目

佐賀北（佐賀）
☆5年ぶり5回目

熊本工（熊本）
☆6年ぶり21回目


▼ 7月26日
高岡商（富山）
☆3年連続20回目

近江（滋賀）
☆2年連続14回目


▼ 7月27日
前橋育英（群馬）
☆4年連続5回目

関東一（東東京）
☆3年ぶり8回目

米子東（鳥取）
☆28年ぶり14回目


▼ 7月28日
仙台育英（宮城）
☆3年連続28回目

聖光学院（福島）
☆13年連続16回目

作新学院（栃木）
☆9年連続15回目

花咲徳栄（埼玉）
☆5年連続7回目

国学院久我山（西東京）
☆28年ぶり3回目

東海大相模（神奈川）
☆4年ぶり11回目

星稜（石川）
☆2年連続20回目

津田学園（三重）
☆2年ぶり2回目

立命館宇治（京都）
☆37年ぶり3回目

岡山学芸館（岡山）
☆4年ぶり2回目

石見智翠館（島根）
☆4年ぶり10回目

高松商（香川）
☆23年ぶり20回目

明徳義塾（高知）
☆2年ぶり20回目

海星（長崎）
☆5年ぶり18回目

藤蔭（大分）
☆2年連続3回目

神村学園（鹿児島）
☆2年ぶり5回目


▼ 7月29日
静岡（静岡）
☆4年ぶり25回目

誉（愛知）
☆初出場

中京学院大中京（岐阜）
☆3年ぶり7回目

履正社（大阪）
☆3年ぶり4回目

明石商（兵庫）
☆2年連続2回目

智弁学園（奈良）
☆3年ぶり19回目

智弁和歌山（和歌山）
☆3年連続24回目

広島商（広島）
☆15年ぶり23回目

宇部鴻城（山口）
☆7年ぶり2回目

筑陽学園（福岡）
☆16年ぶり2回目

富島（宮崎）
☆初出場