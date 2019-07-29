◆ 残りは愛媛の徳島の2地区
第101回全国高等学校野球選手権大会の地方予選が各地で開催。29日には大阪など「11」の地域で決勝戦が行われ、出場校が決定。履正社（大阪）や智弁和歌山（和歌山）、明石商（兵庫）などが甲子園への切符を手にした。
あす30日には、愛媛と徳島で決勝戦が行われ、全出場校が決定。8月3日の抽選会を経て、8月6日から阪神甲子園球場で16日間にわたる熱戦が幕を開ける。
◆ きょうの決勝戦
▼ 静岡（参加：111チーム）
⚪ 静岡 3 － 2 駿河総合 ⚫
▼ 愛知（参加：188チーム）
⚫ 桜丘 1 － 8 誉 ⚪
▼ 岐阜（参加：66チーム）
⚪ 中京学院大中京 8 － 6 大垣日大 ⚫
▼ 大阪（参加：174チーム）
⚫ 金光大阪 2 － 7 履正社 ⚪
▼ 兵庫（参加：161チーム）
⚫ 神戸国際大付 1 － 4 明石商 ⚪
▼ 奈良（参加：38チーム）
⚪ 智弁学園 12 － 5 高田商 ⚫
▼ 和歌山（参加：39チーム）
⚫ 那賀 1 － 12 智弁和歌山 ⚪
▼ 広島（参加：90チーム）
⚫ 尾道 7 － 10 広島商 ⚪
▼ 山口（参加：58チーム）
⚪ 宇部鴻城 7 － 1 西京 ⚫
▼ 福岡（参加：133チーム）
⚫ 西日本短大付 4 － 7 筑陽学園 ⚪
▼ 宮崎（参加：49チーム）
⚫ 小林西 0 － 4 富島 ⚪
◆ 甲子園出場が決定した代表校
▼ 7月20日
旭川大高（北北海道）
☆2年連続9回目
▼ 7月21日
北照（南北海道）
☆2年連続5回目
秋田中央（秋田）
☆45年ぶり5回目
飯山（長野）
☆初出場
沖縄尚学（沖縄）
☆5年ぶり8回目
▼ 7月23日
八戸学院光星（青森）
☆2年連続10回目
▼ 7月24日
鶴岡東（山形）
☆3年ぶり6回目
山梨学院（山梨）
☆4年連続9回目
日本文理（新潟）
☆2年ぶり10回目
▼ 7月25日
花巻東（岩手）
☆2年連続10回目
霞ケ浦（茨城）
☆4年ぶり2回目
習志野（千葉）
☆8年ぶり9回目
敦賀気比（福井）
☆2年連続9回目
佐賀北（佐賀）
☆5年ぶり5回目
熊本工（熊本）
☆6年ぶり21回目
▼ 7月26日
高岡商（富山）
☆3年連続20回目
近江（滋賀）
☆2年連続14回目
▼ 7月27日
前橋育英（群馬）
☆4年連続5回目
関東一（東東京）
☆3年ぶり8回目
米子東（鳥取）
☆28年ぶり14回目
▼ 7月28日
仙台育英（宮城）
☆3年連続28回目
聖光学院（福島）
☆13年連続16回目
作新学院（栃木）
☆9年連続15回目
花咲徳栄（埼玉）
☆5年連続7回目
国学院久我山（西東京）
☆28年ぶり3回目
東海大相模（神奈川）
☆4年ぶり11回目
星稜（石川）
☆2年連続20回目
津田学園（三重）
☆2年ぶり2回目
立命館宇治（京都）
☆37年ぶり3回目
岡山学芸館（岡山）
☆4年ぶり2回目
石見智翠館（島根）
☆4年ぶり10回目
高松商（香川）
☆23年ぶり20回目
明徳義塾（高知）
☆2年ぶり20回目
海星（長崎）
☆5年ぶり18回目
藤蔭（大分）
☆2年連続3回目
神村学園（鹿児島）
☆2年ぶり5回目
▼ 7月29日
静岡（静岡）
☆4年ぶり25回目
誉（愛知）
☆初出場
中京学院大中京（岐阜）
☆3年ぶり7回目
履正社（大阪）
☆3年ぶり4回目
明石商（兵庫）
☆2年連続2回目
智弁学園（奈良）
☆3年ぶり19回目
智弁和歌山（和歌山）
☆3年連続24回目
広島商（広島）
☆15年ぶり23回目
宇部鴻城（山口）
☆7年ぶり2回目
筑陽学園（福岡）
☆16年ぶり2回目
富島（宮崎）
☆初出場
◆ 残りは愛媛の徳島の2地区
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