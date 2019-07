コンビニにPCを忘れても「ま、いっか！」NOCTURNAL BLOODLUST尋 “超ポジティブ”エピソード

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月22日(月)の放送では、NOCTURNAL BLOODLUST(ノクターナル・ブラッドラスト)から尋(ヒロ)さん、Masa(マサ)さんが登場。尋さんのポジティブなエピソードについて語りました。“スーパーポジティブ”なヴォーカルの尋さんは、忘れ物がヒドイそうで……! 最近はレコーディングの日に、コンビニにノートパソコンを置き忘れてしまったそうです。逹瑯:コンビニのコピー機の上にパソコンを置いて、歌詞(のコピー)だけ持って帰っちゃったの?尋:はい。Masa:良かったよね、なくならなくて。尋:で、レコーディングが終わって家に帰ろうと思ったら……。逹瑯:そんな長時間(気づかなかったの)(笑)!?尋:エンジニアさんの家にパソコンを忘れたと思って連絡して、「今度取りに行きます!」って言ったら、「いや、ないけど」って言われて、「えっ?」って思って。“ないはずはないでしょ”って。逹瑯:“ま、いっか!”って(笑)。Masa:ポジティブー!尋:“ま、いっか!”ってなって、2日間ぐらい“実はあるだろう、エンジニアさんの家に”って(思っていたので)。でも、よくよく記憶を辿ったら“コンビニじゃないのかな?”と思い始めて、思い当たるコンビニに電話したら、「あー、なんかシールでベタベタになっているパソコンですかね?」って言われて。逹瑯:店員さんもいい方(笑)!尋:「それです!」って言って、見つかりました。逹瑯:やっぱり、尋くらいマッチョになると、ノートパソコンもコピーの紙も重さ変わんないもん。持った感じが一緒だから分からない。Masa:普通の人は“重いっ”ってなるけど。尋:持つものは全部一緒なので。逹瑯:カ、カピー……「カピー」って言っちゃった(笑)。コピー機から出てきた紙、略して「カピー」なんだけど、2~3枚持つのと、ノートパソコンを持つのも変わらないよね。Masa:それは忘れちゃいますよね。逹瑯:忘れちゃうよ! 納得。◎7月29日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の“塩顔”芸人で結成した4人組エアバンド・SALTY’s(ソルティーズ)から、ヴォーカルの塩村さん(松村さん)、ギターの塩澤さん(ピスタチオ・小澤さん)をお迎えいたします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack