Perfumeが9月18日にリリースするベストアルバム「Perfume The Best "P Cubed"」の収録内容が発表された。

このベストアルバムは3枚のCDからなり、メンバーとスタッフが厳選した全52曲が中田ヤスタカのリマスタリングを施して収録される。シングル曲やライブの定番曲はもちろん、今月配信リリースされた「ナナナナナイロ」や新曲「Challenger」も収めた充実の内容となる。

また完全生産限定盤と初回限定盤の特典ディスクの内容も一部公開された。最新アルバム「Future Pop」の表題曲「Future Pop」のミュージックビデオや、今年2月から4月まで行われたワールドツアー「Perfume WORLD TOUR 4th『FUTURE POP』」のダイジェストライブ映像、そして「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ!」の第4弾が収められる。

オンラインショップのASMARTとUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ販売される完全生産限定盤には「特製アクリルフォトキューブ」が付属する。

Perfume「Perfume The Best "P Cubed"」収録内容

DISC 1

01. Challenger

02. リニアモーターガール

03. コンピューターシティ

04. エレクトロ・ワールド

05. パーフェクトスター・パーフェクトスタイル

06. チョコレイト・ディスコ

07. ポリリズム

08. SEVENTH HEAVEN

09. Baby cruising Love

10. マカロニ

11. GAME

12. シークレットシークレット

13. love the world

14. edge (Δ-mix)

15. Dream Fighter

16. ワンルーム・ディスコ

DISC 2

01. NIGHT FLIGHT

02. I still love U

03. 不自然なガール

04. ナチュラルに恋して

05. VOICE

06. ねぇ

07. FAKE IT

08. レーザービーム

09. 微かなカオリ

10. スパイス

11. MY COLOR

12. Spring of Life

13. Spending all my time

14. Hurly Burly

15. 未来のミュージアム

16. だいじょばない

17. Magic of Love (Album-mix)

18. 1mm

DISC 3

01. Party Maker

02. Sweet Refrain

03. Cling Cling

04. Hold Your Hand

05. DISPLAY

06. Relax In The City

07. Pick Me Up

08. STAR TRAIN

09. STORY

10. FLASH

11. TOKYO GIRL

12. If you wanna

13. Everyday

14. 無限未来

15. FUSION

16. Future Pop

17. Let Me Know

18. ナナナナナイロ

完全生産限定盤 / 初回限定盤 特典DISC

・Future Pop -Video Clip-

・Perfume WORLD TOUR 4th 「FUTURE POP」 ダイジェストLIVE映像

・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ! 4

ほか