Perfumeが9月18日にリリースするベストアルバム「Perfume The Best "P Cubed"」の収録内容が発表された。
このベストアルバムは3枚のCDからなり、メンバーとスタッフが厳選した全52曲が中田ヤスタカのリマスタリングを施して収録される。シングル曲やライブの定番曲はもちろん、今月配信リリースされた「ナナナナナイロ」や新曲「Challenger」も収めた充実の内容となる。
また完全生産限定盤と初回限定盤の特典ディスクの内容も一部公開された。最新アルバム「Future Pop」の表題曲「Future Pop」のミュージックビデオや、今年2月から4月まで行われたワールドツアー「Perfume WORLD TOUR 4th『FUTURE POP』」のダイジェストライブ映像、そして「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！」の第4弾が収められる。
オンラインショップのASMARTとUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ販売される完全生産限定盤には「特製アクリルフォトキューブ」が付属する。
Perfume「Perfume The Best "P Cubed"」収録内容
DISC 1
01. Challenger
02. リニアモーターガール
03. コンピューターシティ
04. エレクトロ・ワールド
05. パーフェクトスター・パーフェクトスタイル
06. チョコレイト・ディスコ
07. ポリリズム
08. SEVENTH HEAVEN
09. Baby cruising Love
10. マカロニ
11. GAME
12. シークレットシークレット
13. love the world
14. edge (Δ-mix)
15. Dream Fighter
16. ワンルーム・ディスコ
DISC 2
01. NIGHT FLIGHT
02. I still love U
03. 不自然なガール
04. ナチュラルに恋して
05. VOICE
06. ねぇ
07. FAKE IT
08. レーザービーム
09. 微かなカオリ
10. スパイス
11. MY COLOR
12. Spring of Life
13. Spending all my time
14. Hurly Burly
15. 未来のミュージアム
16. だいじょばない
17. Magic of Love (Album-mix)
18. 1mm
DISC 3
01. Party Maker
02. Sweet Refrain
03. Cling Cling
04. Hold Your Hand
05. DISPLAY
06. Relax In The City
07. Pick Me Up
08. STAR TRAIN
09. STORY
10. FLASH
11. TOKYO GIRL
12. If you wanna
13. Everyday
14. 無限未来
15. FUSION
16. Future Pop
17. Let Me Know
18. ナナナナナイロ
完全生産限定盤 / 初回限定盤 特典DISC
・Future Pop -Video Clip-
・Perfume WORLD TOUR 4th 「FUTURE POP」 ダイジェストLIVE映像
・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！ 4
ほか