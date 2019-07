ももクロ、ニューシングルはちびまる子ちゃん達と一緒に『おどるポンポコリン』

ももいろクローバーZが8月28日に発売する通算19枚目ニューシングル、TVアニメ『ちびまる子ちゃん』オープニング主題歌『おどるポンポコリン』のジャケット写真が公開された。



今回公開となったジャケット写真は、『ちびまる子ちゃん』のアニメーション制作を手掛ける日本アニメーションによって、今作のために新規で描き下ろされたイラスト仕様。ポップなアートワークの中に「まる子」とももクロのメンバーが描かれており、楽曲やアニメの世界観に寄り添った可愛らしいイラストに仕上がっている。



ももいろクローバーZは4月7日のアニメ放送より、総勢13人のちびまる子ちゃんキャラクターと歌うオープニング主題歌「おどるポンポコリン」を担当。『ちびまる子ちゃん』のキャラクター達が主題歌アーティストと楽曲内でコラボレーションをするのはこれが初めてで、ニューシングルのカップリングには、ももクロ×ちびまる子ちゃんキャラクターが歌うキャラクターソング2曲も収録される。また、特典Blu-rayには『おどるポンポコリン』のアニメーションMVに加えて、今年4月21日に開催された「ももクロ 春の一大事 2019 in 黒部市 ~笑顔のチカラ つなげるオモイ~」で披露した「おどるポンポコリン」のライブ映像を収録。さらには初回製造分に「ももクロ×ちびまる子ちゃん」ステッカーシートが封入と、隅から隅までが「ももクロ×ちびまる子ちゃん」コラボ仕様となる。



また、昨年末に開催した「ももいろクリスマス2018 DIAMOND PHILHARMONY -The Real Deal-」のLIVE Blu-ray & DVDは7月31日に発売される。こちらも忘れずにチェックしよう。

<リリース情報>







ももいろクローバーZ

19th SINGLE『おどるポンポコリン』

発売日:2019年8月28日(水)

形態:CD+Blu-rayの1形態のみ

価格:1852円(税抜き)



=CD収録内容=

1. おどるポンポコリン/ももいろクローバーZ feat.まるちゃんと仲間たち

(作詞:さくらももこ 作曲:織田哲郎 編曲:NARASAKI)

2. 未定

3. 未定

4〜6. 各off vocal ver.



▼特典Blu-ray 収録内容

・「おどるポンポコリン」(アニメーションMUSIC VIDEO)

・「おどるポンポコリン」(from 「ももクロ 春の一大事 2019 in 黒部市 ~笑顔のチカラ つなげるオモイ~」)

※初回製造分のみ「ももクロ×ちびまる子ちゃん」ステッカーシート封入



「ももいろクリスマス2018 DIAMOND PHILHARMONY -The Real Deal-」LIVE Blu-ray & DVD

発売日:2019年7月31日(水)

・Blu-ray(DISC3枚組)

価格:9500円(税抜き)

音声:本編 1.DTS-HD Master Audio 5.1ch / 2.リニアPCM 2ch

特典 リニアPCM 2ch



・DVD(DISC5枚組)

価格:7500円(税抜き)

音声:リニアPCM 2ch



<ライブ情報>



■MomocloMania2019 –ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式

2019年8月3日(土)、4日(日)埼玉県・メットライフドーム

時間(両日共通):open 14:30 / start 17:00 / (20:30終演予定)



■ももいろクローバーZ 公式サイト

https://www.momoclo.net/