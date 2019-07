THE ORAL CIGARETTES、ベストアルバム初回盤付属の横アリ公演トレーラー公開

THE ORAL CIGARETTESが、8月28日にリリースするベストアルバム『Before Its Too Late』の初回盤に付属する横浜アリーナ公演のトレーラーを公開した。



オーラル初のベスト盤はメンバーセレクトによるCD2枚組・全39曲を収録。DISC1には「狂乱 Hey Kids!!」(アニメ「ノラガミARAGOTO」オープニングテーマ)、「BLACK MEMORY」(映画「亜人」主題歌)など、メジャーデビューシングル『起死回生STORY』からシングルカットされた作品を中心とした20曲、DISC2にはオーラルの二面性をさらに体感できるリアレンジ6曲を含む計19曲を収録。初回盤には、今年3月に横浜アリーナにて行われた「Kisses and Kills Tour 2018-2019」ツアーファイナルのライブ映像がアンコール含め2時間超え全21曲が収録された豪華特典が付属される。







なお、THE ORAL CIGARETTESは9月14、15日に大阪・泉大津フェニックスにて野外主催イベント「PARASITE DEJAVU 〜2DAYS OPEN AIR SHOW」を行う。チケットも一般発売も始まった。





<リリース情報>







THE ORAL CIGARETTES

Best Album『Before Its Too Late』



発売日:2019年8月28日(水)



■数量限定プレミアムBOX

2CD+2DVD / 10000円(税抜き)

2CD+Blu-ray / 11000円(税抜き)

プレミアムBOX仕様、LPサイズジャケット3枚組、48Pブックレット



[DVD/Blu-ray収録内容]

・「Kisses and Kills Tour 2018-2019」 at 横浜アリーナ(2019.03.17)ディレクターズカット(139分)

・「Kisses and Kills Tour 2018-2019 Arena series〜Directly in a wide place〜」 ドキュメンタリー

・「KK Tour 2019 in Shanghai/Beijing/Taipei」ドキュメンタリー



■初回盤

2CD+DVD / 4200円(税抜き)

2CD+Blu-ray / 5200円(税抜き)

[DVD/Blu-ray収録内容]

・「Kisses and Kills Tour 2018-2019」at 横浜アリーナ(2019.03.17)ディレクターズカット



◼︎通常盤

2CD / 3000円(税抜き)



=CD収録曲=

■DISC1

1. mist...

2. Mr.ファントム

3. 起死回生STORY

4. 嫌い

5. STARGET

6. エイミー(テレビ東京系「JAPAN COOUNTDOWN」2015年4月度エンディングテーマ)

7. カンタンナコト

8. 狂乱 Hey Kids!!(アニメ「ノラガミ ARAGOTO」オープニングテーマ)

9. 気づけよBaby

10. A-E-U-I

11. DIP-BAP(TBS系「CDTV」8・9月度オープニングテーマ)

12. CATCH ME(スマートフォン向けゲーム「アカシックリコード」主題歌)

13. 5150

14. リコリス(テレビ東京系「JAPAN COOUNTDOWN」2月度エンディングテーマ)

15. Shala La

16. トナリアウ(TVアニメ「サクラダリセット」エンディングテーマ」)

17. ONES AGAIN

18. BLACK MEMORY(映画「亜人」主題歌)

19. ReI

20. 容姿端麗な嘘



■DISC2

1. 接触

2. GET BACK

3. モンスターエフェクト

4. See the lights

5. Uh...Man

6. 出会い街7.ミステイル

8. N.I.R.A

9. 透明な雨宿り

10. Flower

11. エンドロール

12. 不透明な雪化粧

13. Everything

《Redone Version》

14. ハロウィンの余韻

15. WARWARWAR

16. 僕は夢を見る

17. LIPS

18. マナーモード

19. LOVE



<ライブ情報>



THE ORAL CIGARETTES

「PARASITE DEJAVU 〜2DAYS OPEN AIR SHOW〜」DAY1 ONE MAN SHOW

2019年9月14日(土)大阪・泉大津フェニックス

出演:THE ORAL CIGARETTES



THE ORAL CIGARETTES

「PARASITE DEJAVU 〜2DAYS OPEN AIR SHOW〜」DAY2 OMNIBUS SHOW

2019年9月15日(日)大阪・泉大津フェニックス

出演:THE ORAL CIGARETTES / SiM / 04 Limited Sazabys / SKY-HI / アルカラ / Age factory / BLUE ENCOUNT / クリープハイプ



■チケット情報

全自由:1日券 7200円

各プレイガイド販売中



THE ORAL CIGARETTES オフィシャルHP:http://theoralcigarettes.com/