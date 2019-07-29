「令和元年度（平成31年度）全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会（インターハイ）」の準々決勝4試合が、30日に開催される。

同大会は7月26日に開幕し、3日連続で3回戦までを消化。昨年度の選手権王者・青森山田（青森）は、前橋育英（群馬）、大津（熊本）に勝利し3回戦進出。しかし、3回戦ではPK戦の末に北越（新潟）に敗れ冬夏連覇とはならなかった。

昨年度大会準優勝の桐光学園（神奈川①）は2回戦から登場。清水桜が丘（静岡）にPK戦で勝利すると、3回戦では丸岡（福井）に勝利し、ベスト8進出を果たした。

大会は30日から再開。31日に準決勝、8月1日に決勝戦が行われ夏の王者が決定する。

■1回戦（7月26日）

大分（大分） 2－0 近江（滋賀）

帝京大可児（岐阜） 2－0 北海（北海道②）

佐賀北（佐賀） 0－0（PK：3－5） 徳島市立（徳島）

阪南大高（大阪①） 1－0 広島皆実（広島）

水戸商（茨城） 1－0 星稜（石川）

尚志（福島） 5－0 四日市中央工（三重）

神村学園（鹿児島） 3－2 國學院久我山（東京①）

羽黒（山形） 1－6 初芝橋本（和歌山）

作陽（岡山） 1－1（PK：4－2） 三田学園（兵庫）

高知（高知） 3－2 松本国際（長野）

専大北上（岩手） 3－2 大社（島根）

日体大柏（千葉） 0－0（PK：4－5） 五條（奈良）

大成（東京②） 1－2 名経大高蔵（愛知）

北越（新潟） 2－1 新田（愛媛）

青森山田（青森） 2－0 前橋育英（群馬）

四国学院大香川西（香川） 1－3 西京（山口）

関大一（大阪②） 0－4 米子北（鳥取）

丸岡（福井） 1－0 聖和学園（宮城）

矢板中央（栃木） 2－0 札幌一（北海道①）

清水桜が丘（静岡） 2－0 東福岡（福岡）

■2回戦（7月27日）

韮崎（山梨） 0－1 大分（大分）

帝京大可児（岐阜） 0－0（PK：4－5） 徳島市立（徳島）

秋田商（秋田） 0－1 阪南大高（大阪）

水戸商（茨城） 0－1 富山一（富山）

東海大相模（神奈川②） 2－3 尚志（福島）

神村学園（鹿児島） 6－1 西原（沖縄②）

初芝橋本（和歌山） 1－0 作陽（岡山）

高知（高知） 4－0 西武台（埼玉）

京都橘（京都） 1－1（PK：4－1） 専大北上（岩手）

五条（奈良） 0－0（PK：6－7） 名経大高蔵（愛知）

那覇西（沖縄①） 0－1 北越（新潟）

青森山田（青森） 1－0 大津（熊本）

日章学園（宮崎） 1－1（PK：4－5） 西京（山口）

米子北（鳥取） 1－0 長崎日大（長崎）

丸岡（福井） 1－1（PK：3－2） 矢坂中央（栃木）

清水桜が丘（静岡） 0－0（7－8） 桐光学園（神奈川①）

■3回戦（7月28日）

大分（大分） 0－0（PK：6－7） 徳島市立（徳島）

阪南大高（大阪） 0－0（PK：3－5） 富山一（富山）

尚志（福島） 1－1（PK：4－2） 神村学園（鹿児島）

初芝橋本（和歌山） 1－0 高知（高知）

京都橘（京都） 3－0 名経大高蔵（愛知）

北越（新潟） 1－1（PK：5－3） 青森山田（青森）

西京（山口） 2－0 米子北（鳥取）

丸岡（福井） 0－1 桐光学園（神奈川①）

■準々決勝（7月30日）

徳島市立（徳島） vs 富山一（富山）

尚志（福島） vs 初芝橋本（和歌山）

京都橘（京都） vs 北越（新潟）

西京（山口） vs 桐光学園（神奈川①）