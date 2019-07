フジロック現地レポ　マーティン・ギャリックスが絶体絶命の状況から起こした大逆転劇

フジロック史上でも最悪レベルの荒天に見舞われた2日目の午後。延々と降り続ける土砂降りの雨は、観客のモチベーションを容赦なくへし折ろうとしていた。キャンプエリアからGREEN STAGEに向かうと、ゲートの向こう側から長蛇の列ができあがっている。帰路につくオーディエンスの足取りは一様に重たく、表情は見るからに憔悴しきっていた。



18時半をまわりマーティン・ギャリックスの登場が近くも、ステージ前方は目を疑うほどガラガラのまま。レインウェアを着込んだ有志も多く駆けつけていたが、正直なところ茶色い地面のほうが目立っていた。マーティンといえば、23歳の若さにして英DJ MAGのランキングで三年連続1位に輝き、ヘッドライナーとして名だたるフェスを席巻してきた世界最高峰のDJである。それだけにもどかしい光景だが、あの絶望的な雨量を思えば、もちろん仕方のない話だ。



これ以上のピンチはそうないだろう。しかし、百戦錬磨のマーティンが怯むことはなかった。開演時間の7分前、BGMとして鼓舞するように流れていたビースティ・ボーイズ「ファイト・フォー・ユア・ライト」が鳴り止むと、VJを映すスクリーンが作動し、マーティンのトレードマークである「+×」が映し出されると、不穏な重低音がゆっくり鳴り響く。それから4分後、アレックス・アリスの歌声をフィーチャーした「Mistaken」とともにマーティンが姿を現わし、壇上から火花が舞い上がる。持ち時間は90分、空前絶後の逆転劇がここから幕を開けた。





Photo by Kazushi Toyota



出だしからマーティンは「みんな手を上げろ!」と煽りながら、強烈に歪みまくったトラックをどんどん投下していく。オーディエンスの反応を読み取り、毎回セットリストを変えるDJスタイルで知られる彼は、自分がこのとき何を求められているのか悟っていたはず。ずぶ濡れになったオーディエンスの心情を代弁するように、ジャスティスなどフランス勢にも通じる暴力的なシンセ音が響き渡ると、鬱憤を晴らすように大きな歓声があがる。この場にいた人々の大半が抱いていたであろうヤケクソ気味のテンションと、マーティンが繰り出すバキバキの音像が絡み合うことで、GREEN STAGEはたちまちヒートアップしていった。



アッパーなサウンドをさらに盛り立てるのが、昨年の秋から導入された最新ステージ・セット「ANIMA」だ。マーティンの後ろに設置された十字型のセットは、巨大スクリーンとともにエッジーな映像世界を描きだす。左右のスクリーンはときにモノクローム、ときにカラフルに主役の姿を捉える。音の洪水とシンクロした鮮烈極まりないライティング、SF的で膨大な情報量が飛び交うVJはあまりにも圧倒的。緑色のレーザーは降りしきる雨を照らし、観客の頭上を越えて山のほうまで美しく伸びていた。







Photo by Kazushi Toyota





以降もマーティンは、「ジャパン、アー・ユー・レディ?」と叫んで観客をグイグイ乗せていく。辺りが暗くなる頃には、GREEN STAGEはさっきが嘘のような大入りに。周りを見渡すと、縦ノリのダンス・トラックに合わせて、誰もが楽しそうに踊り狂っていた。もちろん、歌心に富んだ数々のポップ・アンセムもまたマーティンの真骨頂だ。高揚感のあるコーラスを持つ「Together」では、マーティンと観客が揃って手をなびかせる一幕も。パトリック・スタンプ(フォール・アウト・ボーイ)の歌うパートがキャッチーな「Summer Days」では、ファンキーなベースラインやポラロイド写真を用いたVJが、夏色の爽やかなムードを演出していた。



剛と柔を織り交ぜたDJセットも、あっという間に終盤へ。代名詞のナンバー「In The Name of Love」で合唱を巻き起こしたあと、ロック・フェスということで(?)ホワイト・ストライプス「Seven Nation Army」を投下すると、イントロのギターリフを威勢良く歌う声が鳴り渡る。会場のムードは最高潮のまま、マーティンのDJはますます加速。そしてラストを飾ったのは、世界中のフェスでもフィナーレを彩ってきた「High on Fire」だった。感動的なメロディがシンガロングを促したあと、マーティンが両手でハートマークを作った瞬間、大量の紙テープがパーンと弾け飛ぶ。そして、パフォーマンスが終わってからしばらく、あんなに激しかった雨がぱたりと止んでしまう。作り話としても出来過ぎなくらい、あまりにもドラマティックな一部始終だった。





Photo by Kazushi Toyota



以前、マーティンのブッキングを担当したSMASH・高崎亮さんは、昨年のフジでヘッドライナーを務めたN.E.R.D.やケンドリック・ラマーと並べて、マーティンを”フジロックの新機軸”として打ち出し、「ここから新しい客層も開拓したいし、フジに毎年来てる人たちのリアクションも楽しみですね」と語っていた。あの状況にあのタイミングで、あそこまで盛り上げられるアクトが他にいるだろうか。結果的にマーティンは、運営陣のチャレンジに満点以上のパフォーマンスで応えるばかりか、未曾有の大ピンチも救ってしまった。あまりにも過酷だったシチュエーションとともに、伝説のステージとして長く語り継がれるべきだろう。



ちなみに、マーティンは右足を負傷していたため、ギプスを装着してステージに立ち、片足だけで観客と一緒にジャンプしていた。そもそもこの時期、多くの有名DJがベルギーのフェス「トゥモローランド」に出演するなか、その真裏で開催しているフジロックを選んでくれた事実も忘れてはならない。無邪気な笑顔を浮かべていた彼は、本当に世界一のDJだった。





Photo by Kazushi Toyota