2019JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ抽選会が28日に行われた。

プライムステージは、プレーオフステージを勝ち上がった北海道コンサドーレ札幌、FC東京、名古屋グランパス、ガンバ大阪の4チームに加え、AFCチャンピオンズリーグ2019(ACL)出場のため、プライムステージからの参加となる、鹿島アントラーズ、浦和レッズ、川崎フロンターレ、サンフレッチェ広島の4チーム、計8チームが対戦する。

ルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝はファーストレグが9月4日、セカンドレグが同8日に、準決勝はファーストレグが10月9日、セカンドレグは同13日に開催される。

組み合わせは以下の通り。

■準々決勝 対戦カード

※右側が第一戦ホーム

サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌

FC東京 vs ガンバ大阪

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ

名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ

■準決勝対戦カード

サンフレッチェ広島or北海道コンサドーレ札幌 vs FC東京orガンバ大阪

鹿島アントラーズor浦和レッズ vs 名古屋グランパスor川崎フロンターレ

決勝戦は10月26日に埼玉スタジアム2002で行われる。