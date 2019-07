木村拓哉「すっげ～うれしかった」“スマスマ”で共演したアーティストとは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。7月のゲストには、糸井重里さんが登場。7月28日(日)の放送では、糸井さんにとっての“人生の1曲”を聞きました。毎回、番組ゲストに挙げてもらっている“人生の1曲”のコーナー。糸井さんが挙げたのは、キャロル・キングの「You've Got a Friend(邦題:君の友だち)」です。糸井さんは、「生き方として影響を受けたのはザ・ビートルズだけど、この曲と『Tapestry(邦題:つづれおり)』というアルバムは、大人になってから自分がやる世界を広げてくれたような気がするんですよね」と語ります。歌詞のなかの“私”と“あなた”の立場、それぞれの気持ちになって聴けるのも魅力の1つだと言います。糸井さんのセレクトに木村は、「僕、この歌をキャロル・キングさんと一緒に(「SMAP×SMAP」で)やったことがあります」と話すと、「いやぁ~~すごいな~」とうらやましがる糸井さん。「今、すっげ~自慢しちゃった。(共演できて)すっげ~うれしかった」としみじみ語る木村に、「それは、自慢してもいいよ! そういう意味では、木村くんは(忌野)清志郎くんとも(1997年にテレビドラマ「ギフト」で)共演しているしね。コツコツいろんなことをやっていると、そういうことがあっていいね」と糸井さん。今年5月、忌野清志郎さんゆかりのアーティストによる恒例のトリビュートライブ「忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー」の本編ラストに、サプライズ出演した木村。「10回忌の『ロックン・ロール・ショー』に呼んでいただいて。その野音のときにも、“あれ!? なんで俺、ここにいるんだ?”って思ったときに、(昔、清志郎さんの曲を薦めてくれた)糸井さんの顔も浮かんできて……」と木村が打ち明けると、「歌ってすごいよね」と感慨深げに振り返る糸井さんでした。4週にわたる糸井さんとのトークを振り返り、「本当に(番組に)来てもらって良かった!」と笑顔を見せる木村。顔を合わせたのは20年弱ぶりだったそうですが、そんなブランクをまったく感じさせない空気感でトークを繰り広げた2人。「(糸井さんの)存在自体が自分のなかで切れていないというか、(会えて)うれしかった」と久々の再会に感激しきりでした。次回8月4日(日)の放送は、女優の杉咲花さんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/flow/