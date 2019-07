許斐剛原作による新作OVA「テニスの王子様 BEST GAMES!!」の第3弾「不二 vs 切原」が、11月15日から11月28日で全国30館の劇場でイベント上映されることが決定。併せてポスタービジュアルも公開された。

また明日7月29日10時には、「テニスの王子様 BEST GAMES!!」特設サイトにて「不二 vs 切原」のPVが公開に。なお「不二 vs 切原」の入場者には、不二、桃城、幸村、真田、柳、切原のイラストを使用したオリジナルコースター全6種から1枚をプレゼントする。

「テニスの王子様 BEST GAMES!!」は、これまで「テニスの王子様」シリーズで描かれてきた試合の中から、特に人気の高い対戦カードを再アニメ化する企画。第1弾として「手塚 vs 跡部」、第2弾として「乾・海堂 vs 宍戸・鳳」と「大石・菊丸 vs 仁王・柳生」が映像化された。「テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原」は、2020年1月28日にBlu-ray / DVDとしてもリリースされる。

このほか原作連載20周年を記念してniconicoに開設された「新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル」の番組MCに「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン」で忍足侑士役を務める井阪郁巳と、「東京喰種トーキョーグール:re」で御影三幸役を務める金子誠が就任。毎月、アニメ「新テニスの王子様」の出演声優を招いた生放送の実施が予定されており、次回は8月下旬に配信される。