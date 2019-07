BLUE ENCOUNTが9月11日にリリースするニューシングル「バッドパラドックス」の詳細が発表された。

初回限定盤には日本テレビ系ドラマ「ボイス 110緊急指令室」の主題歌「バッドパラドックス」と、カップリングに椎名林檎「ギブス」のカバーを収録。ブルエンが自身の作品にカバー曲を収めるのは今回が初となる。

初回限定盤の特典DVDには6月の東京・中野サンプラザホール公演より5曲のライブ映像とツアードキュメンタリーが収録される。またCDのみの通常盤には表題曲、中野サンプラザホール公演より「VS」「もっと光を」のライブ音源が収められる。

なおこのシングルには9月25日にスタートするライブハウスツアーの後半戦にあたる東京、愛知、大阪、福岡のZepp会場の全公演に参加できるという「夢のZepp TOURフリーパス」の応募ハガキが封入される。

BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」収録曲

初回限定盤CD

01. バッドパラドックス

02. ギブス

初回限定盤DVD

01. PREDATOR

02. ハウリングダイバー

03. VS

04. もっと光を

05. アンコール

06. Making of HALL TOUR 2019 apartment of SICK(S)

※2019年6月21日に東京都 中野サンプラザホールにて行われた<HALL TOUR 2019 apartment of SICK(S)>のライブパフォーマンスとツアードキュメンタリーを収録

通常盤CD

01. バッドパラドックス

02. VS(HALL TOUR 2019 apartment of SICK(S)@中野サンプラザ06.21)

03. もっと光を(HALL TOUR 2019 apartment of SICK(S)@中野サンプラザ06.21)

BLUE ENCOUNT 2019ライブハウスツアー

2019年9月25日(水)千葉県 千葉LOOK

2019年10月1日(火)宮城県 Rensa

2019年10月2日(水)宮城県 石巻BLUE RESISTANCE

2019年10月4日(金)北海道 札幌PENNY LANE24

2019年10月6日(日)北海道 北見オニオンホール

2019年10月9日(水)石川県 金沢EIGHT HALL

2019年10月10日(木)新潟県 NIIGATA LOTS

2019年10月12日(土)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2019年10月14日(月・祝)香川県 高松festhalle

2019年10月16日(水)京都府 KYOTO MUSE

2019年10月17日(木)和歌山県 SHELTER

2019年10月19日(土)山口県 周南RISING HALL

2019年10月20日(日)広島県 CAVE-BE

2019年10月26日(土)鹿児島県 CAPARVO HALL

2019年11月1日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年11月2日(土)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年11月8日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年11月9日(土)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年11月15日(金)愛知県 Zepp Nagoya

2019年11月16日(土)愛知県 Zepp Nagoya

2019年11月20日(水)東京都 Zepp Tokyo

2019年11月21日(木)東京都 Zepp Tokyo