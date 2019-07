Skoop On Somebodyが11月に東京・Billboard Live TOKYOと大阪・Billboard Live OSAKAにて単独公演「Skoop On Somebody "What is love? Release Live"」を開催する。

これは本日7月27日に兵庫・兵庫県立芸術文化センターで行われた全国ツアー「Skoop On Somebody『Coming 2 you 2019』」の最終公演にて発表されたもの。最新アルバム「What is love?」を携えての公演となり、アルバムの楽曲が収録曲順に披露される予定だ。東京、大阪の両公演に磯貝サイモン(G, Cho)、種子田健(B)、高田真(Dr)、田中雪子(Cho)、吉岡悠歩(Cho)、Kayo(Cho)がサポートで参加する。

Skoop On Somebody "What is love? Release Live"

2019年11月14日(木)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st STAGE]OPEN 17:30 / START 18:30

[2nd STAGE]OPEN 20:30 / START 21:30



2019年11月15日(金)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st STAGE]OPEN 17:30 / START 18:30

[2nd STAGE]OPEN 20:30 / START 21:30



2019年11月25日(月)大阪府 Billboard Live OSAKA

[1st STAGE]OPEN 17:30 / START 18:30

[2nd STAGE]OPEN 20:30 / START 21:30