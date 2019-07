SMAP、安室、BOØWY…「もう一度見たいグループ＆アーティスト」1位は…？

眞鍋かをりがパーソナリティをつとめ、リスナーと一緒にテーマに沿った独自の音楽チャートを作り、今みんなが聴きたい曲をシェアしていくTOKYO FMの番組「KOSÉ Your Songs Best10」。今回の放送は、「もう一度見たいあのグループ&アーティストBEST10」をお届けしました。第10位は、1996年に解散したガールズバンドPRINCESS PRINCESS(プリンセス プリンセス)です。2012年1月、東日本大震災復興支援のために16年ぶりの再結成を果たしました。当初より期間限定活動のため、2016年3月に再び幕を下ろしました。第9位は、人気絶頂の1980年に婚約と芸能界引退を発表した山口百恵さん。引退コンサートでステージにマイクを置くシーンは、リアルタイムで見た世代ではない眞鍋も「あの映像は、伝説として頭に焼き付いています」と話していました。第8位は、映画「ボヘミアン・ラプソディ」の大ヒットで人気が再燃中のQUEEN(クイーン)。1991年に死去したボーカルのフレディ・マーキュリーの姿は見ることができませんが、現在はボーカルにアダム・ランバートを迎えた“新生クイーン”「クイーン+アダム・ランバート」として活動中。2020年1月には、バンド史上最大規模の日本公演を予定しています。第7位は、藤井フミヤさんがリードボーカルをつとめた7人組ロックバンド・チェッカーズ。1983年にデビューし、92年に解散した伝説的バンドです。リスナーからは、「私の青春はチェッカーズなしでは語れません」というメッセージが届きました。第6位は、YUKIさんがボーカルをつとめた4人組ロックバンド・JUDY AND MARY。大ファンだという眞鍋は、2001年に東京ドームでおこなわれた解散コンサートにも足を運んだそうです。YUKIさんは現在もソロで活動していることもあって、眞鍋には解散したという実感がそこまでないと言いつつ、「でも、やっぱりまた見たい!」と願望を口にしていました。第5位は、“キング・オブ・ポップ”と称される世界的スーパースター、マイケル・ジャクソン。亡くなって10年が経ちますが、眞鍋は「今、もし生きていたら、どんなパフォーマンスをしていたのだろうと思ってしまいますよね」とコメントしました。第4位は、2014年8月から日本における音楽活動を無期限で休止しているアンジェラ・アキさん。アメリカ留学後、音楽制作などは再開しているだけに、「早く人前で歌う姿を見せていただきたいですよね」と願う眞鍋でした。第3位は、氷室京介さん、布袋寅泰さんを中心に結成された4人組ロックバンド・BOØWY。1981年に結成し、1987年に惜しまれつつ解散した伝説のロックバンドです。現在、それぞれソロで活動していますが、“もう一度、メンバーが揃ったBOØWYが見たい!”と切望している方は多いのではないでしょうか。第2位は、2018年9月に惜しまれながら引退した安室奈美恵さん。リスナーからは、「10歳から好きになり、25年間ずっと応援した好きなアーティストは安室ちゃんだけです」というメッセージも届きました。第1位は、28年間にわたり日本の芸能シーンをリードし続けてきた国民的グループ・SMAP。2016年12月に惜しまれつつ解散したSMAPには、たくさんの熱いメッセージとリクエストが寄せられました。また番組では、美容のプロフェショナルをお迎えして、スキンケアやメイクについてお聞きするコーナー「KOSÉ Beauty Tag」もオンエア。番組と連動した「乾燥を防ぐ簡単おすすめ肌ケア」についての動画も公開されているので、ぜひチェックしてみてください。現在、番組公式Twitterをフォロー&リツイートしていただいた方の中から抽選で10名に、薬用化粧水「雪肌精」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中! ぜひご応募ください(応募締切:2019年8月10日(土)まで)<番組概要>番組名:KOSÉ Your Songs Best10放送日時:毎週日曜11:00~11:30パーソナリティ:眞鍋かをり番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/best/番組公式Twitter:@songsbest10ハッシュタグ:#kose#songsbest10