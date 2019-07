「どんな練習から始めれば？」Tempalayがバンド初心者にアドバイス

Tempalayの小原綾斗さん(Vo.Gt.)が、7月24日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩みようやくバンドメンバーが集まりました! でも、4人中2人がほぼ初心者なんです。どんな練習から始めればいいか分かりません! どうしたらいいでしょうか?――このリスナーのために、小原さんが選んだ楽曲は「SONIC WAVE」です。この「SONIC WAVE」は僕が作詞作曲をしたんですけど、既成のルールだったり、音楽的な、なんとなくはびこっているルールだったり、そういったモノに飽きたじゃないかと。面白くないじゃないかと。新しいモノを求めていこうという、そういった意味を込めた曲です。今回のお悩みにも当てはまるんですけど、別に楽器を弾かないで、“舞”でもいいじゃないですか? バンドがしたくて楽器を弾いて欲しい、バンド=楽器ということなら、その2人はクビにしたほうがいいかなと思います。【Tempalay "SONIC WAVE" (Official Music Video)】このアドバイスを聴いていたパーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭は、「なかなかの角度から良いお答えをいただいた!」「歌う人が2人になってもいいし、全員で歌っても成立しますよね」と話していました。今回、リスナーに贈られた楽曲「SONIC WAVE」は、2018年9月にリリースされたミニアルバム『なんて素晴らしき世界』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://tempalay.jp/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/