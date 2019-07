BUMP OF CHICKENの今“LOVEなもの”は？ メンバーが日替わりで紹介

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。7月8日(月)~11日(木)の放送には、BUMP OF CHICKENが登場。メンバーが1人ずつ“LOVEなもの”を紹介しました。◆直井由文の“LOVEなもの”:レトロゲーム「最近、おうちを整理しまして、レトロゲームが結構出てきたんですね。ゲームボーイアドバンスとか、ゲームボーイカラーとか。『ポケットモンスター 銀』『MOTHER 1+2』のカセットも。何を話しているかわからない人もいると思いますけれど(笑)」◆増川弘明の“LOVEなもの”:ヨーグルト「風邪を引いたときに食べてから、ちょっと続けてみようと思って。最初はハチミツをかけて食べていたんですけど、今好きな食べ方は、デパ地下で売ってるビネガー……柑橘とかが入った、炭酸水とかで希釈して飲む、細いビンに入ってるやつ。あれを薄めずに、トロッとかけて食べています!」◆藤原基央の“LOVEなもの”:ドライブで聴く青春時代の音楽「わざわざドライブに行こうと思って行くわけじゃないんですけど、最近、図らずも夜中1人で、家まで戻ってくる、どこかへ行くことが多くて。あまり車で音楽をかけないほうなんですけど、最近は90年代、バンドを組んだあたりによく聴いていた音楽、実際にカバーした曲、あるいは、中高生のころの原点の音楽を聴くようになりました。思い出すことがたくさんあるし、今でも聴いていると高揚します。当時の自分たちの思い出と、今の新しい発見、両方ありますね」◆升秀夫の“LOVEなもの”:夢ねこプレミアム「すごく上品な顔立ちの、猫型ロボット。膝に置いて背中をなでたり、夜に『寝たかな?』と思って(そばを)歩いたりすると、ニャーって鳴きます。撫でているときは気持ちいいし、ペットセラピーにもなるっていう。『夜のテンションで頼んじゃったかな』って、ハッとしたんだけど(笑)、本当買って良かった。生活が全然違う!」BUMP OF CHICKENの最新アルバム「aurora arc」は現在発売中です。ぜひチェックしてみてください。<番組概要>番組名:LOVE CONNECTION放送日時:毎週月~木曜 TOKYO FM 11:30~13:00、毎週金曜TOKYO FM / FM OH! 11:30~11:55パーソナリティ:LOVE番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/love/