許斐剛(このみ・たけし)さんの人気テニスマンガ「テニスの王子様」の新作OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)「BEST GAMES!!」シリーズの第3弾として「テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原」が11月15日から2週間限定で公開されることが7月27日、明らかになった。ブルーレイとDVDは2020年1月28日に発売される。ポスタービジュアルも公開された。

「BEST GAMES!!」は、「テニスの王子様」で描かれた名試合を再びアニメ化する企画。第1弾として手塚国光、跡部景吾が登場する「手塚 vs 跡部」、第2弾として「乾・海堂 vs 宍戸・鳳/大石・菊丸 vs 仁王・柳生」が発表された。

「テニスの王子様」は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で1999~2008年に連載されたマンガ。テニスの天才少年・越前リョーマが、青春学園のテニス部で頭角を現し、ライバル校との戦いを通じて成長していく姿が描かれた。2009年から「ジャンプSQ.」(同)で新シリーズ「新テニスの王子様」が連載中。