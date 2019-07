フジロック現地レポ　トム・ヨーク、進化し続けるソロワークの現在地

晴天に始まり、暴風雨で幕を下ろしたフジロック初日。しかし、トム・ヨーク・トゥモローズ・モダン・ボクシーズの開演を待つWHITE STAGEは不気味なほど静かだった。



着々とセットアップが進むステージには、クラフトワークを彷彿とさせる真っ白なテーブルがあり、その上には所狭しと機材が並べられている。定刻より少し早い21時57分に暗転すると、怒号のような大歓声。2012年にはレディオヘッドとしてフジの大トリを務めたトムだが、これから何が始まるか分からない「得体の知れなさ」とクエスチョンの大きさは、2010年のフジロックが日本初パフォーマンスとなったアトムス・フォー・ピース(以下、AFP)のライブを待っていたときの心境と近い。



後方の巨大スクリーン中央に一筋の光が浮かび上がると、深々としたお辞儀をしながら全身黒の装いに身を包んだトムと、レディオヘッド第6のメンバーにしてプロデューサーのナイジェル・ゴッドリッチ、そしてオランダのビジュアル・アーティスト=タリク・バリの3人が登場。1曲目は最新アルバム『ANIMA』に収録された「Impossible Knots」だ。ステージ頭上のスクリーンにはキーボードやシーケンサーなどの機材をせわしなく操作するトムの横顔と手元が映し出され、チキチキと刻まれるブレイクビーツ×重低音に合わせて夢遊病患者のようにトムが歌い、一心不乱に踊りまくる。この楽曲は2015年に同名義での日本初ライブとなった「HOSTESS CLUB ALL-NIGHTER」でも披露されていたが、当時はまだラフスケッチ的な印象が拭えなかっただけに、ボーカルの艶もビートの粒立ちも段違いだ。





Photo by Kazushi Toyota





Photo by Kazushi Toyota



続いて、2006年の初ソロ・アルバム『The Eraser』からメランコリックな「Black Swan」を演奏。フェンダー・ムスタングベースを弾きながら歌うトムというなかなかレアな光景に驚かされたが、あのスラップ奏法は(AFPのバンドメイトでもある)フリー直伝か? 決してテクニック重視ではないけれど、なぜだか胸を打つものがある。「コンバンワー!」という彼らしい飄々とした挨拶の後は、そのままベース&ヴォーカルのスタイルで「Harrowdown Hill」と「The Clock」へと繋げていく。機械的なブレイクビーツと、ちょっぴり不器用な人力ベース。この絶妙な配合バランス/さじ加減がトムのこだわりなのだろう。フォトピット付近まで近づいたかと思えば、がむしゃらに手を左右に振ってオーディエンスを煽るシーンには思わず「アイドルかよ!」と笑ってしまった。





Photo by Kazushi Toyota







『ANIMA』のレコードにのみ収録の「(Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming)」を経て、中盤では、トムが音楽を手がけた映画『サスペリア』のサントラより不穏なドゥーム「Has Ended」でWHITE STAGEを呪術的なムードに染め上げ、AFPのアルバム『AMOK』(2013年)からも表題曲「Amok」を披露。そもそもAFPは『The Eraser』の音源を血肉化するために生まれたプロジェクトだったが、こうして再びトムのソロへと還元されていくことで、文字通り曲が進化/深化し続けていく点も興味深い。そのトムがギターを弾く際は、ナイジェルがベースを手にするなど、彼らのスタジオ・ワークを覗き見するような「タネ明かし」が散りばめられている点もライブならではのポイントだ。また、タリクがリアルタイムで演出する超高解像度なVJも主役級のインパクト。皆既日食や人の目玉にも見える円、魚にも微生物にもUFOの大群にも思える有機的な光、星座や月面にも似たアブストラクトな映像など、抽象画のごときビジュアルの連続が観客のイマジネーションを強烈に刺激する。





Photo by Kazushi Toyota



本編終盤は『ANIMA』からの楽曲が中心となり、ミニマルでどこかホラー・チックな「Not the News」、『Tomorrows Modern Boxes』で唯一の選曲となった「Truth Ray」、リズムパターンのズレとエコーのかかった声が浮遊感をもたらす「Traffic」、子どもたちの声やヴォーカル・チョップを取り込んだ「Twist」、美しい生ピアノに乗せて一語一語を噛みしめるように歌う「Dawn Chorus」といったナンバーが、深夜の疲労&眠気も相まって全身に染み渡ってくる。ファンの間で話題となった『ANIMA』のプロモーション広告には ”あなたが忘れてしまった夢を思い出させてあげましょう”というキャッチコピーが添えられていたが、夢と現実の狭間をたゆたうような時間帯と環境でトム・ヨーク・トゥモローズ・モダン・ボクシーズのサウンドスケープを浴びるというのは、この上なく贅沢な体験だった。



アンコールでは再度AFPの楽曲「Default」と、そのバンド名の由来にもなった「Atoms for Peace」が演奏され、トムからのメンバー紹介と共にクロージングへ。いつまでも鳴り止まない歓声に応えるように(もともと予定されていた可能性もあるが)、奇跡のダブル・アンコールも実現。『サスペリア』のオープニングとエンディングで流れる「Suspirium」の息を呑むほど深淵なピアノの旋律が苗場の森に響き渡った瞬間は、間違いなくこの夜のハイライトだろう。彼らがステージを後にする頃には、時計はもう23時35分を回っていた。



ちなみに開演前、現代音楽ともノイズとも受け取れるSEの隙間に聞こえる微かなサックスの音色をShazamで拾ってみると、ウェストコースト・ジャズの第一人者=デイヴ・ブルーベック・カルテットの「Koto Song」が確認できた。『キッドA』制作時のトムがチャーリー・ミンガスにのめり込んでいたのは有名なエピソードだが、ブラッド・メルドーやロバート・グラスパーら現代ジャズ・シーンからレディオヘッドが高く評価されている点を鑑みると、もしトムの気分が再びジャズに向かっているのだとしたら、我々リスナーにとっても面白いことになりそうだ。しかも、2020年は『キッドA』と『アムニージアック』がリリース20周年を迎える。この夜のステージは、あらゆる意味でトム・ヨークの、そしてレディオヘッドの今後の動向を示唆していたのかもしれない。