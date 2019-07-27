「令和元年度（平成31年度）全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会（インターハイ）」の2回戦が27日に行われた。

前日の1回戦で勝利した選手権王者の青森山田（青森）は大津（熊本）と対戦。スコアレスで迎えた58分に田中翔太が決勝点をマークし、1－0で勝利。3回戦へと駒を進めた。

2回戦からの登場となった桐光学園（神奈川①）は、注目FW西川潤（セレッソ大阪）が、清水桜が丘（静岡）との一戦で先発出場を果たした。試合は0－0のままタイムアップし、PK戦へ突入。これを制した桐光学園が3回戦進出を決めた。

その他の試合結果と3回戦の対戦カードは以下の通りとなっている。

■2回戦

韮崎（山梨） 0－1 大分（大分）

帝京大可児（岐阜） 0－0（PK：4－5） 徳島市立（徳島）

秋田商（秋田） 0－1 阪南大高（大阪）

水戸商（茨城） 0－1 富山一（富山）

東海大相模（神奈川②） 2－3 尚志（福島）

神村学園（鹿児島） 6－1 西原（沖縄②）

初芝橋本（和歌山） 1－0 作陽（岡山）

高知（高知） 4－0 西武台（埼玉）

京都橘（京都） 1－1（PK：4－1） 専大北上（岩手）

五条（奈良） 0－0（PK：6－7） 名経大高蔵（愛知）

那覇西（沖縄①） 0－1 北越（新潟）

青森山田（青森） 1－0 大津（熊本）

日章学園（宮崎） 1－1（PK：4－5） 西京（山口）

米子北（鳥取） 1－0 長崎日大（長崎）

丸岡（福井） 1－1（PK：3－2） 矢坂中央（栃木）

清水桜が丘（静岡） 0－0（7－8） 桐光学園（神奈川①）

■3回戦

大分 vs 徳島市立

阪南大高 vs 富山一

尚志 vs 神村学園

初芝橋本 vs 高知

京都橘 vs 名経大高蔵

北越 vs 青森山田

西京 vs 米子北

丸岡 vs桐光学園