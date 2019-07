「令和元年度(平成31年度)全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会(インターハイ)」の2回戦が27日に行われた。

前日の1回戦で勝利した選手権王者の青森山田(青森)は大津(熊本)と対戦。スコアレスで迎えた58分に田中翔太が決勝点をマークし、1-0で勝利。3回戦へと駒を進めた。

2回戦からの登場となった桐光学園(神奈川①)は、注目FW西川潤(セレッソ大阪)が、清水桜が丘(静岡)との一戦で先発出場を果たした。試合は0-0のままタイムアップし、PK戦へ突入。これを制した桐光学園が3回戦進出を決めた。

その他の試合結果と3回戦の対戦カードは以下の通りとなっている。

■2回戦

韮崎(山梨) 0-1 大分(大分)

帝京大可児(岐阜) 0-0(PK:4-5) 徳島市立(徳島)

秋田商(秋田) 0-1 阪南大高(大阪)

水戸商(茨城) 0-1 富山一(富山)

東海大相模(神奈川②) 2-3 尚志(福島)

神村学園(鹿児島) 6-1 西原(沖縄②)

初芝橋本(和歌山) 1-0 作陽(岡山)

高知(高知) 4-0 西武台(埼玉)

京都橘(京都) 1-1(PK:4-1) 専大北上(岩手)

五条(奈良) 0-0(PK:6-7) 名経大高蔵(愛知)

那覇西(沖縄①) 0-1 北越(新潟)

青森山田(青森) 1-0 大津(熊本)

日章学園(宮崎) 1-1(PK:4-5) 西京(山口)

米子北(鳥取) 1-0 長崎日大(長崎)

丸岡(福井) 1-1(PK:3-2) 矢坂中央(栃木)

清水桜が丘(静岡) 0-0(7-8) 桐光学園(神奈川①)

■3回戦

大分 vs 徳島市立

阪南大高 vs 富山一

尚志 vs 神村学園

初芝橋本 vs 高知

京都橘 vs 名経大高蔵

北越 vs 青森山田

西京 vs 米子北

丸岡 vs桐光学園