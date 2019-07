BTS初のドームツアーの東京、福岡公演の模様を収めたライブBlu-ray / DVD「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~」が10月9日にリリースされる。

世界20都市42公演でのべ104万人を動員したBTSにとって最大規模のツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」。日本では2018年11月の東京・東京ドームを皮切りに4都市9公演でのべ38万人を動員した。ライブ映像作品にはBTSの日本デビュー時からの夢だった東京ドーム公演と、ツアー最終日の福岡・福岡 ヤフオク!ドーム公演の模様を完全収録。ボックスセットの初回限定盤にはライブ本編とアンコールのみならず、東京、大阪、愛知、福岡公演のバックステージの様子を収めたメイキング映像も収められる。また初回限定盤DVDには東京公演と福岡公演の100ページにおよぶフォトブックレット、初回限定盤Blu-rayにはメンバー個別2Lサイズのフォトカードが7枚同梱される。

BTS「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~」収録内容

・TOKYO DOME(2018.11.14)

01. IDOL

02. Save ME

03. I'm Fine

04. Magic Shop

05. Trivia 起 : Just Dance

06. Euphoria

07. I NEED U -Japanese ver.-

08. RUN -Japanese ver.-

09. Serendipity

10. Trivia 承 : Love

11. DNA -Japanese ver.-

12. Title Medley -Japanese ver.-(DOPE / Go Go / 血、汗、涙 / BOY IN LUV / FIRE)

13. Airplane pt.2

14. Singularity

15. FAKE LOVE -Japanese ver.-

16. Trivia 轉 : Seesaw

17. Epiphany

18. The Truth Untold

19. Tear

20. MIC Drop -Japanese ver.-

<アンコール>

21. So What

22. Anpanman

23. Answer : Love Myself



・FUKUOKA YAHUOKU! DOME(2019.2.17)

01. IDOL

02. Save ME

03. I'm Fine

04. Magic Shop

05. Trivia 起 : Just Dance

06. Euphoria

07. I NEED U -Japanese ver.-

08. RUN -Japanese ver.-

09. Serendipity

10. Trivia 承 : Love

11. DNA -Japanese ver.-

12. Title Medley -Japanese ver.-(フンタン少年団 / 進撃の防弾 / FIRE / ペップセ / DOPE)

13. Airplane pt.2

14. Singularity

15. FAKE LOVE -Japanese ver.-

16. Trivia 轉 : Seesaw

17. Epiphany

18. The Truth Untold

19. Tear

20. MIC Drop -Japanese ver.-

<アンコール>

21. So What

22. Anpanman

23. Answer : Love Myself



※初回限定盤のみ収録

・BEHIND THE SCENES(TOKYO / OSAKA / NAGOYA / FUKUOKA)