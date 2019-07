咲良菜緒、ラムシュタインのライブで「心」を燃やしたいと願う

この連載をきっかけにTEAM SHACHIのライブに来る人が増えているというほど、一部で話題になっているらしい「咲良菜緒の目かくしストリーミング」。3回目となる今回は、彼女が過去イチで興奮することになるバンドがついに登場。「海外までライブを観に行きたい」と言わしめるほど彼女の心を掴んだバンドとは一体……?



―この夏限定のバンドということで、TEAM SHACHIに日高央さん(Gt.)、TOTALFATのBuntaさん(Dr.)、そしてベーシストが加入するそうですね。この狙いは?



改名して初の夏フェスシーズンっていうのと、ロッキンに関しては5回目の出演になるので変化をつけたかったんです。あとは、今回日高さんに楽曲提供をしていただいたので、曲のよさをもっと出すために生の音がほしい、よりロックにいこうっていうことでこうなりました。



―完全に大所帯のロックバンドになりますね。



そうですね。改名してからはブラスの音が前面に出てたんですけど、そこにギター、ベース、ドラムが加わるので、知らない人が見たら3組がコラボしてるように見えるかも(笑)。全部で13人いるんですよ。



―それをひとつのグループとして見せるようにするのは大変そうですね。それこそ、3つバラバラに見えたらよくないわけだし。



MV撮影が全員で初めてのお仕事だったんですけど、そこでけっこう仲良しになりました。日高さんはレジェンドすぎて「うわぁ……!」ってなりましたけど(笑)。



―TEAM SHACHIの皆さんにとって、日高さんってどういう存在なんですか?



私たちは世代じゃないんですけど、もちろんBEAT CRUSADERSの存在は知ってるし、曲も聴いたことあります。こないだ、30代の女性に「今度、日高さんと一緒にやるんです」って話したら、「私の青春だぁ~!」って大興奮してたので、ほかにもそういう方がフェスに来ると思うと楽しみだし、私たちだけでは呼べないお客さんも来てくれるんじゃないかと思います。



―日高さんが書いたシングル「Rock Away」はパンクソングです。



めっちゃパンクです。聴いててハッピーになる。楽しいメロディで何も考えずに「やっほーい!」ってなれる感じなので、フェス向きの曲だと思います。歌詞は「ボニーとクライド」をモチーフにしてるので過激なところもあるんですけど、メロディがポップだし、私たちの声が高いので、明るくて楽しい感じになってます。







―でも、菜緒さんはパンクを通ってないですよね?



一番通ってこなかったジャンルと言っても過言ではないです(笑)。日高さんには言えないけど(笑)。最初、パンクはわかんなかったんですよね。他のジャンルは、「ここがウケてるんだろうな」っていうのが聴いてわかるんですけど、パンクは本当に全然わからなく(笑)。でも最近、パンクはストレートでひねくれてなくて、ひたすら熱くてスピード感がある感じがいいんだなって気づきました。そのあとにこの楽曲を録ったのでよかったです。気づかないままだったらまずかったです(笑)。





重たくてねちょねちょしてて……ドブっぽい感じ(笑)



―その後、インダストリアル・ロックは掘りましたか?



掘ったっていうか、関連曲を聴いてました。で、いいなって思って調べるとだいたい「インダストリアル」って書いてあるんですよ。だから、(前回の見立てが)本当に怖くて(笑)。「なんでそんなに当たってるの!?」って。



―あはは! それはよかった。じゃあ、今回もいってみましょうか!



でも、どうせわかんないもん。



―いや、これはわかるはず。



あ、本当に? でも、なんの情報もないとなかなか思い出せないんだよなあ……。



編集部からのお題 その1

KORN / Youll Never Find Me





―この曲自体は新曲なのでわからないと思いますけど、バンドは知ってるはずです。



(歌が始まって)私、この人、めっちゃ聴いてる気がしますよ……コーンですか……?



―おー! すごい!



当たった! 不安になってたもん、「コーンで大丈夫?」って。



―ハズれたら恥ずかしいですもんね。にもかかわらず答えられたのはすごいですよ。どこでわかりましたか?



声の震え具合と、チロチロ鳴ってるギターと、重さですね。でも、コーンって曲によって重さが違うからちょっと不安でした。



―昔の曲ならどこかで聴いた記憶が残ってることもあるかもしれないけど、新曲のサウンドから当てることができたのはすごいですね。



(手を叩きながら)やったー。



―彼らの音楽はどうですか?



最初、ワーナーの仲良しのスタッフさんにスリップノットとコーンを教えてもらったときはよさがわからなかったんですよ。スリップノットのほうが聴きやすかったし。でも、今は好きです。この、重たくてねちょねちょしてて……ドブっぽい感じ(笑)。



―わかりますわかります(笑)。



わかります?(笑)水が全然流れてなくて、汚いところにしか生息しない生き物しかいない感じ(笑)。スリップノットはもっと流れるし、ワンチャン、魚が飛んできてもよさそうなんですけど、コーンは魚が住めない(笑)。



―見たことない生き物が住んでそうですよね。



うん、「そこから手が生えてたらダメだよ」みたいな(笑)。



編集部からのお題 その2

DEFTONES / DIAMOND EYES





―これはわからないかもしれないです。念のためにヒントを出すと、コーンとつるんで活動していたバンドです。



すごく聴きやすい声ですね。聴いたことあるかなあ?



―バンド名はもしかしたら聞いたことあるかもしれない。こういう曲はどうですか?



好きです。なんか、中間をいく感じ? 突き抜けすぎず、低すぎず。普通はサビでバーン!っていく曲が多いじゃないですか。だけど、この人たちはずっと真ん中あたりをいく感じだから、それが心地良いのかも。テンションがあまり変わらないのが落ち着くし、疲れない。これ、誰ですか?



―デフトーンズです。



そうなんだ! 聴いてこなかったかもしれない。こんなにキレイな声なんですね。





Photo by Takuro Ueno



―とてもいいバンドなんですよ。90年代から活躍していて、コーンとかリンプ・ビズキットと近いところで活動していて、その後、徐々にこういう音楽性になっていったって感じですね。



力み過ぎず歌ってるから、そういう力の抜け方が色気につながってるのかな。



―もしかしたら菜緒さんはデフトーンズが合うかもしれないですね。最近、コーンのボーカルがインタビューで、「コーンとデフトーンズとリンプが90年代のロックシーンを守ってた」っていう発言をしてました。



カッコいい!



編集部からのお題 その3

Marilyn Manson / The Beautiful People





―では、続いていきましょう。



(曲が始まって1秒で)あ、マンソン(笑)。昨日聴いてた気がする(笑)。



―そういえば聴いてもらってなかったなと思って持ってきました。



あ、そうでしたっけ? 安定の、ですよね。気持ち悪い(笑)。。



―うん、「ねちょねちょ」と言えばこれじゃんっていう。



そうそうそう。MV観たときは本当に衝撃で。「うぇ~!」って。最高にイケてました。





システム・オブ・ダウンは「新しい世界」



―気持ち悪いものにハマる感覚ってなんなんですか?



自分にはできないからじゃないですかね。絶対出ない、あの高い声。(Aメロの途中で)これ! こんな声、絶対出せない。あとは動きもそうだし。これまでどういう生活を送ってきたんだろ(笑)。



―この曲が出た90年代当時、アメリカで彼のライブの開催に反対する運動があったりして。



あ! 聞いたことあります。マンソンが出禁になってる州があるんですよね? でも、敵は多いけど、味方も強そうですよね(笑)。



―お、いいセリフですね。「敵は多いけど、味方は強い」。



私、味方なんで(笑)。



編集部からのお題 その4

Arch Echo / Immediate Results!





―次は菜緒さんにとって新しい世界だと思います、気にいるかどうかはわからないですが、インストバンドです。



なにこれ、すごい! 展開がすごく変わりますね。ゲームの世界みたい。わかります? ゲームが始まって、いろんなコースを通って……ほら、今のメタルっぽくなったところで1面の中ボスが出てくるんですよ。ここは雑魚集団を倒してるところ。すごーい。



―メタルと、フュージョンっていうジャズから派生したジャンルが合わさった感じですね。ジャンルのことは置いといて、とにかくなんかすごいですよね。



そうそうそう。同じフレーズ全く弾かないし、そもそもサビっていう概念がないですよね。これはボーカルがいても歌えない。歌いようがない! ボーカルなしの曲はほとんど聴いたことないですけど、とにかく速いし、「リズムむずっ!」っていう。楽器はなんですか?



―鍵盤がいるぐらいで、普通のバンド編成ですよ。



へぇ~。ジャズっていうとホーンのイメージがあって。



―フュージョンっていうのは……わかりやすいところで言うと、F1の曲ってわかります? デデン、デデンデデンデデンっていう(とT-SQUARE「TRUTH」を口ずさむ)。



あ、はいはい!



―あれもフュージョンです。



そうなんだ! 楽器弾けないからわかんないけど……とにかくすごい(笑)。ライブで観てみたいですね。ドラムも難しそうだし、面白い! これはなんていう人たちですか?



―アーチ・エコーっていうアメリカのバンドです。これは最新作に入ってる曲です。



全部インストですか? すごい!



―これは新しい世界でしたね。



うん、本当に新しかった!



編集部からのお題 その5

SYSTEM OF A DOWN / Violent Pornography





―では、次にいきます。



(Aメロを聴いて)これも相当新しい世界なんですけど! いいっ! この最初の部分がずっと続くと理解できなくなっちゃうけど、途中で展開が変わるからいいですね。あ、サビになるといいヤツっぽくなりますね! さっきまでは変なヤツだったのに。(2番が始まると、声にならない笑いが起こる)すごい。これ、ボーカルは1人ですか?



―基本は1人です。



すごーい!



―メンバーがアルメニア人の移民で、民族音楽とかを取り入れてるんです。



だから聴いたことない独特な感じなんだ。めちゃめちゃ耳に残りますね。(サビを聴きながら)最終的にこんな感じになると思わなかった! みんながひとつになってる(笑)。



―展開が読めないですよね。



全然読めない! なんていう人たちですか?



―システム・オブ・ア・ダウンです。



聴いたことあるかなあ……? 存在は知ってたけど、ちゃんと聴いてなかったかもしれない。



―ところでこのバンド、日本のとあるバンドに似てると思いませんか?



楽曲として……? うーん、私は最初の何言ってるかわからないパートを聴いたときに「ホルモンっぽい」って思いました!



―正解!



やったー! サビがすごく聴きやすくて、何言ってるかわからないところがダイスケはんで、サビが亮くんかナヲちゃんみたいな感じ。



―ホルモンが影響を受けているバンドのひとつですね。



へぇ~



編集部からのお題 その6

Ailiph Doepa / Machu Picchu





―次の曲はApple MusicにもSpotifyにも入ってないので、MVを観てください。先に言っておくと、このバンドはシステム・オブ・ア・ダウンとホルモンから影響を受けてます。



初っ端から意味がわからない(笑)。何がしたいんだろう?(笑)



―「最近、オススメのバンドは?」って聞かれたら最初に勧めるバンドです。



へぇ~。(メンバーが)ランドセル背負ってるし! 何言ってるか全然わかんない! (字幕を見ながら)でも、大したことは言ってない(笑)。



―ですね(笑)。



メンバーみんなヤバくないですか? みんなクレイジーですね(笑)。(ジェットコースターが上っていく場面で)あ、ここの音、ホルモンぽい。へぇ~、これ、面白い! めっちゃライブ楽しそう! マ!チュ!ピ!チュ!



―ですよね。



(終盤で)あったまおかしいんじゃないの!? この人たち、ヤバーい! めっちゃ面白い! (スタッフに向かって)この人たちに曲書いてもらおう!



―こんな感じの人たちです。



誰? 誰? なんて名前?



―Ailiph Doepaです。



アイ……リフ? ドーパ? へぇ~、変な人! 好き! いろいろ聴いてみます!





Photo by Takuro Ueno



編集部からのお題 その7

ATARI TEENAGE RIOT / Into the Death





―ここからは「これ好きなんじゃないかな?」シリーズです。では、いってみましょう。



お! 速い!



―メタルでもバンドでもないです。



だから変な音が鳴ってるんだ。え、女? 女の人がいるんだ! ゲームみたい!



―菜緖さんはちょっとデジタルな要素が入ってる曲が好きじゃないですか。



うんうんうん。



―なので、デジタルなほうに寄せた曲を試しに持ってきてみました。



ここまでデジタルなのは初めて聴きました! ちょっとだけピコピコ入ってるのは聴いたことあるけど。へぇ~、こんなに違うんですね。でも、これはまだあんまりわかんないかもしれない。



―ちなみに、この人たちはアタリ・ティーンエイジ・ライオットといいます。この頃のメンバーの1人がオーバードーズで亡くなっています。



オーバー豆腐ってなんですか?



―豆腐じゃなくてドーズ(笑)。薬物の過剰摂取です。前回紹介したMAD CAPSULE MARKETSに影響を与えている人たちですね。



へぇ~。



編集部からのお題 その8

MINISTRY / Just Built My Hotrod





―では、インダストリアル・メタルにいってみましょうか。



なんなんだろう。この、聴いてすぐわかる感じ。これは間違いがないですね。





ミニストリーを認知している咲良菜緒



―ミニストリーを聴いて「間違いがない」って面白いですね(笑)。「すぐわかる」っていうのはドラムの感じが大きいのかもしれない。



ああ、そうかもしれない。



―これは安心して聴けるって感じですか?



はい。王道なので驚かないというか、「あ、いいじゃん」っていうライトな感じです。



―このバンドはミニストリーと言います。



あ、はいはい! 知ってます! なんで知ってるんだろう? 「ねちょねちょしたのが好き」って言うようになってから、誰かに教えてもらったのかもしれない。Zilch感がすごいですよね。こういうバンドのライブに行ったことがないから、お客さんがどうやってノッてるのか想像がつかない(笑)。ぼーっともできるし……あ、私はこういう音楽でぼーっとできるんですけど、暴れてるのも想像できるし、どういう状態になってるんだろう? これ系のバンドのライブに行ってみたい。



編集部からのお題 その9

RAMMSTEIN / RADIO





―では、続いてのインダストリアル・メタルにいってみましょう。



あ、これはさっきのミニストリーよりも好きですね。



―どのへんが?



声かなあ。ミニストリーも好きだけど、ああいう声はたまに入ってくるぐらいがいいのかも。こっちのほうが染みる感じ。



―菜緒さんの好きなボーカルもちょっと傾向がはっきりしてきましたね。ねちょねちょ感とはまた別のベクトルの。



あるのかなあ? 気怠い声とか、ちょっとミステリアスな感じは好きかも。



―これはドイツのバンドで、ドイツ語で歌ってます。



ドイツ!? ドイツ語が全然わかんないし……ドイツって何かありましたっけ? ビールとソーセージしかわからないや。





Photo by Takuro Ueno



―まあ、間違ってはないですけど(笑)。



これ、バンド名聞いたことあるかな?



―ラムシュタインです。



ラムシュタイン? 聞いたことないや(笑)。



―これは5月に出た新譜からの曲です。このMVが公開されてまだ1カ月ぐらいなんですけど、既に1400万回再生されてます。



ヤッバ! 好きですね、これ。



―このボーカルも菜緒さん的には抑揚がないと言えばないですよね。



うん、こういうの好きです。突き抜けてるのも好きですけど、落ち着くのはこっちですね。何もないときに聴きたいかもしれない。電車の中で聴きたいのはこういう感じかな。ワクワクしたいときはクセのある曲を選んで……って、これがクセがないっていうのも変ですけど(笑)。



―変ですよ(笑)。前回、僕がバロネスが好きって言ったら、「これをいいって言う人は相当変な人だ」みたいなこと言ってましたけど、ラムシュタインを電車で落ち着いて聴きたいっていう人も十分変ですからね!



(手を叩きながら)あっはっは! でも、まだ電車で聴いてないですよ!



―そういう問題じゃないです(笑)。



(続けて流した曲「アウスレンダー(異邦人)」を聴きながら)こういうイントロの曲、109でよく流れてそう(笑)。



―あっはっは! まあ、わかりますよ(笑)。



それかちょっとローカルな、ヤンキーチックな服屋さん(笑)。



―話は変わりますけど、彼らはライブの演出もすごいんですよ(とLoudwireの動画”Top 10 Craziest Rammstein Moments”をYouTubeで見せる)。



何やってんの!? 火ぃ出とるし! あっはっは! ハンパない! 規模がヤバい! これ、日本だと絶対許可してくれなそう。



―くれないでしょうねえ。



うわ、ヤバいって! 海外って感じ~。うわ! あっつぅ~。火ぃ好きねえ! これはメンバーがクレイジーなんだ! 口から火が出てるし! ヤバーい! めっちゃ面白い!



―これがラムシュタインです。



音楽はそういう感じじゃないのに、火を使うところがいいよね。体のなかで燃えてる感じを出しとる。音でわかりやすく表現するんじゃなくて。



―うん、わかりますよ。



ここで火を使う感じ、共感できる! ヘドバンするタイミングじゃないし、普通の人は「なんで火なの?」って思うかもしれないけど、わかっちゃう。普段自分の周りにいないような仲間がこの場にはたくさんいて、ラムシュタインが普段は着火できないものに火をつけてくれるっていう。そういうのをみんなで共有する場なんですよね、きっと。



―自分の代わりに火を燃やしてくれてるっていう。



「そうなんだよ! そこで燃やしてほしかったんだよ!」っていう。



―これはもう、ライブを観に行くしかないんじゃないですか?



行きたい! 本当に行きたい! 私、ドイツ語でインタビューするから!



―今、ヨーロッパツアーが始まってますよ。



せめてアジアに来てくれんかなあ。



―バンドが要求する演出ができないっていうのが大きいのかもしれないですね。





落ち着くポイントは「低音」



―さて、今回はどうでしたか?



面白かった! 私はAiliph Doepaが一番衝撃でした! 「日本にこんなのいるんだ!」って。あんなにクレイジーなバンドはなかなかいないですよ。感動しました。



―その感想を聞いたらメンバーもきっと喜びますよ。今回は反応のいい曲が多かった印象です。



はい! システムはようやくよさがわかりました。昔はわからなかったというか、わざわざこれを選ばなかったけど、バンドの独特なノリが理解できるようになったので、これからは聴きますね。



―今回の感想をまとめると?



ラムシュタインは私の中では超王道で、ワクワクするのがシステム。Ailiph Doepaはたまに聴こうかなって感じです。なので、ヘビロテするのはラムシュタインですね。これからいっぱい探りたいです。ベースがすごく好きです。



―低音がポイントなんですね。



落ち着くんですよね。でも、海外に行かないとラムシュタインは観れないのかあ。誰か一緒に行ってくれないかなあ?



―「咲良菜緒がレポートするラムシュタインヨーロッパツアー」とかどうですか?



めっちゃいいじゃないですか。ラム酒飲みながら行きましょうよ!(笑)











