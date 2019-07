2020年にデビュー10周年を迎える4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が開催している全国ツアー「The Colors」の模様が、WOWOWで放送されることが7月26日、分かった。「SEKAI NO OWARI TOUR 2019『The Colors』」と題して9月14日午後9時からWOWOWプライムで放送。また、ミュージックビデオや過去のライブなどを紹介する番組が2カ月連続で放送されることも発表された。

ミュージックビデオを紹介する「SEKAI NO OWARI MUSIC VIDEO CLIPS」は、アルバム「Eye」「Lip」に収録された楽曲を紹介。9月14日午後8時からWOWOWプライムで放送。 2015年7月に開催されたワンマンライブを紹介する「SEKAI NO OWARI Tour 2015『Twilight City at NISSAN STADIUM』-WOWOW version-」と、2017年2月に京セラドーム大阪(大阪市西区)で行われたライブの模様を紹介する「SEKAI NO OWARI Dome Stadium Tour 2017 『Tarkus』-WOWOW version-」は10月に放送される。