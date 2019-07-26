アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」第1章の本予告とキャスト情報が解禁された。

映像はラインハルトが「悔しいさ！」と感情を露わに叫ぶ場面や、ヤンを狙うクーデター一派の様子を捉えたもの。追加キャストにはヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ役の花澤香菜、フレーゲル役の古谷徹、アーサー・リンチ役の二又一成が名を連ねた。本予告では各キャラクターのセリフも聞くことができる。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作とした作品。ファーストシーズン「邂逅」は、TVシリーズとして2018年4月から6月まで放送された。セカンドシーズンとなる「星乱」全12話は、4話ずつを全3章に構成して9月27日より映画館でイベント上映される。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」

上映日程

第1章：2019年9月27日（金）

第2章：2019年10月25日（金）

第3章：2019年11月29日（金）

※各章3週間限定イベント上映

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

制作：Production I.G

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾

ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎

オリビエ・ポプラン：鈴木達央

ダスティ・アッテンボロー：石川界人

ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ：花澤香菜

フレーゲル：古谷徹

アーサー・リンチ：二又一成

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/松竹・Production I.G